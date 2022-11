Reper Takeoff iz najpopularnije svjetske hip-hop grupe ubijen u pucnjavi, s njim bio i kolega

Reper Takeoff, član poznate glazbene skupine Migos, ubijen je u utorak rano ujutro u Houstonu, donosi TMZ. Pucnjava se navodno dogodila oko 2:30 ujutro po lokalnom vremenu u kuglani "810 Billiards & Bowling Houstonu". U njega je bio i kolega reper iz Migosa Quavo.

Izvori tvrde kako su Takeoff i Quavo kockali, nakon čega je izbila svađa i počela pucnjava. Navodno su reperu Takeoffu pucali u glavu, ili blizu glave, a Quavo je odmah zvao pomoć dok ga je pokušao pomaknuti.

Reper je proglašen mrtvim na mjestu događaja, piše medij, dok su druge dvije osobe ozlijeđene i prebačene u lokalnu bolnicu. Quavo nije ozlijeđen.

Takeoff je nekoliko sati prije pucnjave objavio fotografiju iz kuglane.

Foto: Screenshot

Inače, Migosi su postali jedna od svega pet rap grupa kojima je uspjelo da se na američku top listu popenju na sami vrh sa čak dva albuma, a s vrtoglavih 15 pjesama koje su se istovremeno našle na američkoj top-listi, Migos su oborili rekord star 54 godine koji su prije njih držali samo Beatlesi!

Trio koji čine Quavo, Offset i Takeoff osnovan je 2008. godine, a svijet je zaludio prvo hitovima "Versace" i "Look At My Dab", da bi 2016. godine njihov megahit “Bad and Boujee” inkasirao preko 600 milijuna YouTube pregleda i držao svjetski tron puna četiri tjedna uprkos tome što je izašao u isto vrijeme kad i megahit Eda Sheerana "Shape of You"! Dok ih je Guardian upsoredio sa Beatlesima, Rolling Stone ih je proglasio grupom koja oblikuje popularnu kulturu!

Iza sebe imaju i plejadu zvijezda s kojima surađuju kao što su Pharrell, Nicki Minaj, Drake, Gucci Mane, Katy Perry, Justin Bieber, Cardi B.

VIDEO>>Tko je supruga novog britanskog premijera? Njeno bogatstvo procjenjuje se na 500 mil. funti, obitelj je imućnija od Charlesa III