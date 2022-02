Mirnu Zidarić šokirao iznos duga za vikendicu: "Nek' su mi sve objasnili, nema labavo"

Novinarka sportske redakcije HRT-a Mirna Zidarić na Instagramu je s pratiteljima podijelila račun s iznosom dugovanja za svoju vikendicu u Primoštenu na kojem je vidljivo da je ostala dužna šest lipa.

Kako je vidljivo na računu, radi se o naknadi za vodu uz objašnjenje kako je došlo du duga, a priložena je i uplatnica kojom može platiti dugovanje,

-Nek' su mi sve objasnili, nema labavo- napisala je novinarka uz fotografiju koju je podijelila na svom Instagram storyju. Zaokružila je dugovanje, a dodala je i GIF kojim je naglasila čuđenje i kako se osjeća. Mirna inače na društvenim mrežama često dijeli trenutke iz privatnog života pa je tako progovorila o problemima koji muče brojne žene.

Foto: Instagram

''Kad imaš 50, najlakše je skinut’ se gol i svi će pričati o tebi, ali ne i o onome čime se baviš, iako to možda čak i dobro radiš... ali to je već toliko boring, pune su automehaničarske radionice takvih, k tome i još̌ mnogo mlađih pa hajdemo dalje... Malo je skuplje i bolnije upucati filere, botokse i pribjeći magičnim čudima estetske kirurgije i opet će svi pričati o tebi, ne zato što si predivna i možebitno dobro radiš svoj posao, već jer od skamenjenog čela pa prema dolje baš svaki kompleks biva vidljiv iako ti je doktor kazao da će splasnuti, no kad splasne, opet si kod njega jer nema nazad draga, a još̌ ako si glumica s A liste pisat će se kolumne, užarit će se tipkovnice, bogobojazna sljedba obračunavat će se s kritičarima epohalnim argumentima – pa i vi ste prije 30 godina izgledali drugkčije. No s*** Sherlock''.

