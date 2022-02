Preminula Sally Kellerman: Čuvenu glumicu zvali su 'hot lips' zbog rečenice koja joj je obilježila karijeru

Glumica i pjevačica Sally Kellerman preminula je 84. godini života u četvrtak u domu za njegu starijih osoba Woodland Hills nakon borbe s demencijom, potvrdio je za The Hollywood Reporter njezin sin Jack Krane.

Sally je bila poznata po svom hrapavom glasu, najpoznatija po ulozi Marget 'vruće usne' u filmu 'M.A.S.H' Roberta Altmana za koji je bila nominirana za nagradu Oscar. Iako joj je uloga obilježila karijeru, silno se htjela riješiti popularnog nadimka.

Kellerman je rođena 1937. godine u Kaliforniji u obitelji profesorice klavira i radnika na naftinim bušotinama, a 50-tih je radila kao konobarica. Tijekom karijere pojavila se u preko 150 filmova i serija, a zapamćena će biti i po nezaboravnoj ulozi u trećoj epizodi 'Zvjezdanih staza', 'Where No Man Has Gone Before' u kojoj je glumila doktoricu Elizabeth Denner.

Osim glumačke karijere bavila se i pjevanjem, a za nju je napisana pjesma 'Grand Funk Railroad'.Također je zaradila Emmy nominaciju 2015. godine za ulogu u sapunici 'Mladi i nemirni'. Svojom dubokim, izrazitim glasom, kasnije je u svojoj karijeri davala glas za reklame i u više crtanih serija.

