Mikulić o najmlađem sinu: 'Jaki još ne zna koliko je to veliko, ali ova mama nikad neće zaboraviti'

Glumica Marijana Mikulić sa svojim pratiteljima na društvenim mrežama često dijeli neka svoja razmišljanja i osjećaje te obiteljske trenutke. Sada je objavila kako je Jakov pozvan na jedan dječji rođendan. Marijana je napisala kako ovaj put nije bio pozvan isključivo kao dio obitelji, već je pozivnica došla baš na njegovo ime. Mikulić je napisala kako se maleni dječak koji se bori s dijagnozom autizma super zabavljao, tako da je čak imala priliku na kratko otići sama i na kavu. Napisala je da on još ne zna koliko je ovo bitno, ali da ona to nikada neće zaboraviti.

"Jaki je danas bio pozvan na rođendan. Ne na rođendan svoje braće, ili kolektivno zajedno sa braćom, kako znamo ići na razne rođendane. Nego je baš Jaki pozvan. Jurnjava, ples u dječjem disku, torta. Sreća ove mame je do neba. Tete su mi u jednom trenutku predložile da pokušam otići na kavu jer se on super zabavljao. Ali su me za 10 min zvale natrag jer je skužio da me nema i tražio mamu. Sreća ove mame još veća-iako je kava taman stigla na stol, moje dijete me traži, u igraoni. Čim sam došla otišao je natrag plesati s djecom i zabavljao se do kraja rođendana. Draga naša Amal, hvala ti da si pored svih svojih prijatelja, Jakija stavila na svoj popis za proslavu. Jaki još ne zna koliko je to veliko, ali ova mama ti to nikad neće zaboraviti" stoji u objavi koju možete pogledati na njenom profilu.

Nedavno je otkrila što sve treba obaviti u jednom danu. Marijana je napisala kako je do podne bila na dva sastanka, pa je najmlađeg sina Jakova vodila na više terapija, uz to je obavljala telefonske razgovore i otišla po drugog sina Andriju u školu. Dodala je i da ništa nije jela, te da ju doma ne čeka topli obrok.

"U četiri popodne na zidiću isprid zgrade. Rezime. Dva sastanka do podne. Pa jedna (u nizu) procjena za Jakija. Pa dvije terapije u dva različita kvarta. Xy telefonskih razgovora i poruka. Skupila Andriju u školi. Pecs knjiga mi poderala nove najlonke. Nisam ništa jela. Doma me ne čeka ručak ni dadilja. A dan nije ni približno gotov" napisala je na društvenim mrežama i nastavila:

"Danas sam dva puta (do podne) izgovorila rečenicu emancipacija će nas ubiti. Apsolutno sam za pravo žene na izbor - biti/ne biti majka, biti mama i raditi/biti ful time mama, imati pomoć doma i/ili oko djece ili ništa od toga. I tako bliže i tako dalje. Al brate što je na dane naporno bit sve što sam ja odlučila biti"

Za kraj je svoje pratiteljice upitala kako se one snalaze s brojnim obavezama.

"Nego, ni ne upita ja - kako vi žene moje? Možete sve, al ono za stvarno? Ili same sebe lažete dok vam kičma puca pod teretom svega sto smo si natovarile??"

Mikulić je nedavno isto tako objavila neka svoja razmišljanja, te otkrila da je umorna i da je smetaju komentari drugih ljudi zbog čega se počela izolirati. Priznala je da sve rjeđe dogovara kave i druženja.

- Frizura je tu. Šminka, osmijeh. Jedna od onih: “Ajd samo za na Instagram da imam” (Kad sam se već uredila, jel) Ali izdaju me i podočnjaci i lažni osmijeh. Umorna sam. Svoj umor ja najvolim nositi sama i rijetko tražim da netko pomogne, kad tražim pomoć znaci da sam stvarno pala. Ali glupi komentari, primjedbe, netraženi savjeti, toliko me to počelo smarati da sam se počela izolirati od ljudi.

Sve manje dogovaram druženja, kave. Niti mogu slušati vise svašta i šutjet', a vidim da ni ljudi nisu u stanju čut' što ih ide kad lupnu gluposti. Pa, eto… Mjesto fotografije će prepoznati slični nama, jer tamo hodočaste, a vjerojatno i razumiju o čemu govorim. Tako da dragi ljudi, dobre namjere i sve, razumijem ja to. Ali ako netko ne traži savjet i mišljenje, slobodni ste zadržati ga za sebe. Svakome je dosta i sebe, nikad ne znaš s čime se sve netko nosi, pa ono. Rekla bi moja pokojna baba “ako ne znaš što pametno ispričat, možeš pametno i šutjet” - napisala je uz objavu.

Glumica je ranije ukazala i na probleme s kojima se susreće njezina obitelj, ali i druge obitelji čija djeca imaju s poteškoće u razvoju.

- Prije par dana se obilježavao Svjetski dan osoba s Down sindromom. Ljudi obuku šarene čarapice u znak podrške. Za par dana je Dan svjesnosti o autizmu opet će ljudi sigurno podijeliti nešto o tome na društvenim mrežama, staviti plavo srce, u znak podrške. Ali koliko realno podržavamo te osobe? Prilazite u parkiću i potičete da se Vaše dijete igra s takvim djetetom? Idete na mjesta gdje znate da su takve osobe uključene u sustav kao djelatnici? Podržavate inkluziju i takvu djecu u grupama u vrtiću i razredima u školi u koje idu Vaša djeca? - upitala je Marijana.

