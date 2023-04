Selma Blair pozirala za naslovnicu Voguea sa štapom i otkrila zbog čega se morala povući iz glume

Holivudska glumica Selma Blair (50) prije pet godina susrela se s teškom dijagnozom multiple skleroze, a od tada do danas svojim primjerom nastoji ohrabriti sve one koji se i sami bore protiv ove opake bolesti kojoj nema lijeka. Upravo zbog svih onih koji vode istu bitku kao i ona sama Blair je pozirala za naslovnicu britanskog izdanja Voguea sa štapom u rukama i još jednom odlučila progovoriti o svojoj dijagnozi i maknuti stigmu s oboljelih. Glumica je pozirala u bež haljini i Valentino štiklama kako bi fokus stavila upravo na štap bez kojeg ne može zamisliti svakodnevni život.

- Duboko sam vezana fizički i emotivno uz taj štap. Umiri mi se tijelo i glas čim ga primim u ruku. Isto tako, vizualno je moćan. Puno mladih ljudi počelo je u javnosti nositi štapove - rekla je Blair u velikom intervjuu koji će biti objavljen u svibanjskom izdanju uglednog magazina.

It took more than 40 years of silent pain for Hollywood star @SelmaBlair to receive her multiple sclerosis (MS) diagnosis. Now, writes Frances Ryan in the May issue of British Vogue, the actor is done with staying quiet. https://t.co/3k7d6SpQ1G pic.twitter.com/b2n96EjBRw