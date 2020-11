Marko Kutlić i Arija Rizvić: 'Oboje smo temperamentni pa je znalo biti i sukoba'

Finalna emisija showa “Zvijezde pjevaju” očekuje nas večera na programu HRT-a, a za titulu najboljih u ovoj sezoni bore se i glumica i redateljica Arija Rizvić i njezin mentor Marko Kutlić. Iz emisije u emisiju njih dvoje su osvajali srca gledatelja i stalno su pobjeđivali na društvenim mrežama gdje ocjene donose gledatelji, a i žiri im je svojim ocjenama svake subote pokazivao da su odlični. Kako su se Arijin i Markov temperamentni karakteri slagali na probama, koje izvedbe su im bile najdraže i s kakvim željama će ući u 2021. godinu ispričali su nam u razgovoru.

Arija, kakav je Marko učitelj i kako se slažete na probama. Jeste li imali nesuglasica oko odabira pjesama?

Marko je divan mentor, toliko sam sretna što su baš nas spojili u ovom showu jer smo i generacija i jako smo se sprijateljili tijekom showa. Oboje smo temperamentni, pa je znalo biti malih sukoba oko odabira pjesama, ali na kraju se uvijek sve posložilo na obostrano zadovoljstvo.

Četiri puta ste u showu bili pobjednici na društvenim mrežama, publici se sviđaju vaši dueti, a koji je vama osobno bio najdraži i zašto?

Evo sad smo već i peti put pobjednici i jako smo sretni i zahvalni publici na takvoj podršci. Meni je osobno najdraži bio naš duet “Disco inferno” koji smo izveli prije dva tjedna i za taj nastup smo dobili i prve četiri desetke. Na stranu ocjena i predivnih i poticajnih komentara žirija, tu pjesmu obožavamo i oboje smo beskrajno uživali u nastupu u kojem smo imali mogućnost i zaplesati. Moram priznati da sam u ovom nastupu bila najopuštenija do sada i najviše sam uživala.

Foto: HRT

Javljaju li vam se obožavatelji i obožavateljice na društvenim mrežama, s kakvim pitanjima vas obično dočekuju?

Javljaju se s prekrasnim porukama podrške i lijepih komentara i zbilja sam sretna i zahvalna na takvoj podršci.

Što je vama bio najveći izazov u ovom showu i imate li tremu prije izlaska na scenu i kako je rješavate?

Najveći je izazov je bilo snimanje u ovoj posebnoj situaciji izazvanoj virusom. Imali smo naporan tempo rada, ali smo uspjeli i uživati, što je meni najbitnije. Imam naravno malu tremu prije nastupa i nažalost još nisam našla recept za nju. Ali s prvim taktom glazbe nekako zaboravim na nervozu, počinjem se opuštati i prepustim se pjesmi. Također, Marko ima divnu smirujuću i spiritualnu energiju pa smo imali i svojih nekoliko minuta opuštanja i pozitivnih riječi prije samih nastupa.

Pohađali ste i školu solo pjevanja, jeste li imali želju profesionalno se baviti pjevanjem i tko vam je bio glazbeni uzor?

Obožavam pjevati i tijekom djetinjstva mi je, naravno, prošlo nekoliko puta kroz glavu ideja da se i profesionalno bavim glazbom, ali kazalište je ipak prevagnulo i to je moja najveća ljubav.

Kako se vi nosite s ovom situacijom u kojoj koronavirus vodi glavnu riječ i u svemu što radimo moramo paziti na epidemiološke mjere, jeste se navikli na to novo normalno?

Ova situacija jako psihički iscrpljuje i samo se nadam da ćemo što prije završiti ovaj ružni period i očuvati uz fizičko i mentalno zdravlje o kojem se nažalost malo govori. Jedva čekam da ovo sve prođe i da konačno svi možemo normalno obavljati svoje poslove, grliti se, ljubiti i normalno živjeti bez ovolikog straha i paranoje.

Redateljica ste i glumica, je li teže biti redatelj i snositi odgovornost za cijeli projekt ili je u tom procesu teže biti glumac?

To su dvije različite odgovornosti. Redatelj ima veću odgovornost jer vodi brigu o apsolutnoj svakoj sitnici na projektu, od scenografije, kostima, reflektora... I pritom redatelj treba biti i psiholog po potrebi.

Trenutačno radite na svom autorskom projektu “Da sam ptica”, o čemu je riječ i kada planirate premijeru?

Predstava “Da sam ptica”, moj je autorski projekt – predstava na kojoj radim gotovo godinu dana. Tema je krenula iz moje osobne, intimne obiteljske priče, a s predivnim glumcima Dariom Lorenci Flatz i Tarikom Filipovićem te dramaturginjom Nikolinom Bogdanović priča se razvila, oživjela i dobila svoju širinu, dubinu i autentičnost. Predstava je to o bračnom paru koji je zbog ratnih okolnosti morao napustiti svoju državu i svoj dom i sada pokušavaju izgraditi novi život u novoj državi i sakupiti krhotine svog identiteta, a što sve utječe i na njihov brak i odnos. Predstava kombinira elemente fikcije i dokumentarizma. Jako se veselim skoroj premijeri koja će započeti u Umagu 5.12., a nakon toga iza Nove godine premijeru ćemo imati i u Zagrebu i u Sarajevu i onda su planirana daljnja gostovanja diljem regije, a i šire.

Foto: HRT

Uloga u seriji “Drugo ime ljubavi” bila je vaša prva televizijska uloga, što ste naučili na svom prvom TV projektu i kakve planove imate za budućnost kad je gluma u pitanju, priželjkujete li i neku filmsku ulogu?

Uživala sam snimajući seriju “Drugo ime ljubavi” i to mi je bilo prekrasno iskustvo. Imam ponudu za film koja nažalost stoji zbog situacije s koronom, a naravno da se uz svoje režijske projekte koje već imam dogovorene, veselim i budućim ulogama u serijama ili filmu. Volim istraživati razne formate kako u kazalištu tako i na TV-u i u filmskom svijetu i gluma me jako veseli.

Kakve želje imate za 2021. godinu?

Samo i isključivo zdravlje ljudima koje volim i sebi.

Marko, prvi put ste mentor u showu “Zvijezde pjevaju” i vaša učenica je Arija Rizvić, kako biste sebe ocijenili kao mentora i što vam je u ovom procesu bilo najzahtjevnije?

Prvi put sam se našao u ulozi mentora u showu “Zvijezde pjevaju” i moram priznati da je to za mene jedno sasvim novo iskustvo i da mi je bilo jako zanimljivo i zabavno, a u isto vrijeme i dosta zahtjevno. Ne volim lažnu skromnost, ali ne volim ni pričati o sebi, tako da ću prepustiti svojoj učenici Ariji da me ocijeni.

Oko čega se bez problema složite s Arijom, a oko čega ste znali voditi bitke?

Arija je prije svega veliki profesionalac i perfekcionist. Spremna je dati sve od sebe da dođe do cilja i onog što si je zacrtala. Veliki je kreativac i kada si nešto zamisli, očekuje da to bude tako. S jedne strane to je jedna jako lijepa osobina i u tom smislu imao sam priliku puno naučiti od nje, iako sam ja njoj bio mentor. S druge strane kada nije po njezinu i kada ne može biti, zna otići u jednu neugodnu krajnost zbog koje smo znali dosta voditi “sukobe”. Bilo je dosta zahtjevno, ali navikao sam se s vremenom jer shvatio sam da je ona učenica koja ima veliku potrebu za dominacijom, a i ja sam prije bio takav i trebalo mi je neko vrijeme da shvatim da ponekad trebam poslušati ljude koji su iskusniji od mene.

Četiri puta ste u showu bili pobjednici na društvenim mrežama, publici se sviđaju vaši dueti s Arijom, a koji je vama osobno bio najdraži i zašto?

Meni je iskreno najdraža izvedba bila izvedba pjesme “Budi moja voda” od Laufera jer volim tu pjesmu. Podsjeća me na neka bezbrižna vremena kada sam sa svojim prijateljima u srednjoj školi putovao na izlete i išao u noćne izlaske. Osim toga jako cijenim njezina pjevača i jednog od autora Damira Urbana koji joj je udahnuo taj poseban duh.

Javljaju li vam se obožavatelji i obožavateljice na društvenim mrežama, s kakvim pitanjima vas obično dočekuju?

Svakodnevno se javljaju i šalju hrpu poruka. Trudim se i nastojim odgovoriti na svaki komentar i poruku iako ne uspijevam svaki put. Uglavnom šalju poruke podrške i predivne inspirativne poruke nadahnute duhom u tom trenutku. Nekada me stvarno znaju ostaviti bez teksta. Hvala im na svim porukama i svoj podršci.

Otkako je proglašena pandemija koronavirusa, glazbenicima je posao stao, na što ste vi usmjerili svoju energiju zadnjih mjeseci i kako se nosite s terminom novo normalno?

U pravu ste. Glazbenicima je posao stao jer koncerti u zatvorenim prostorima su praktički bili zabranjeni, a na otvorenim površinama su bili gotovo ne izvedivi, tj. izvedivi samo u slučaju da organizator na kraju ne može podmiriti troškove. Nije mi to drago, volio bih kada bi se ugasila muzika u svim kafićima i kada bi se zabranilo puštanje muzike na radijima, TV-u, internetu i streaming servisima na nekoliko mjeseci, da ljudi vide da se ne može baš tako lako živjeti bez muzike. Isto tako i mi glazbenici imamo obitelj pa mi nije drago da postoje različita pravila za nas glazbenike i druge, ali očito je tako u toj našoj “dobroj demokraciji”. Ne volim termin novo normalno jer ovo kako sada živimo nikako nije normalno i ne shvaćam ovo zastrašivanje ljudi putem medija, ali ima jedna lijepa izjava Darka Rundeka, a glasi: “Kad želiš da se građanin osjeća ugrožen, zatrpaj ga informacijama o opasnosti”! Tužan je svijet u kojem živimo, ali osjećam da će doći neka bolja vremena, a dok god nisu tu, molit ću Boga za njih.

Pjevali ste u bendu Pravila igre, sada nastupate solo, koje prednosti ima rad u bendu, a koje su prednosti kad ste na neki način sam sebi gazda?

Puno toga sam naučio dok sam bio u bendu Pravila igre. Imao sam priliku raditi s Mirom Buljanom, jednim od najemitiranijih autora u cijeloj regiji i velikim majstorom kad je glazba u pitanju, a i od članova benda sam imao što naučiti jer svi su bili stariji i iskusniji od mene. Moj angažman u bendu bio je ključan za moje sazrijevanje, snimio sam jedan cijeli album, a i dan-danas sam ponosan na sve što sam s dečkima doživio i kako kaže Gabi Novak: “Pamtim samo sretne dane”! Predonsti benda su u tome što ne moraš sve obavljati sam, što je možda na neki način mana u solo karijeri, ali u svakom slučaju ovaj put na kojem se trenutačno nalazim mi je puno draži jer ja sam prije svega autor, a tek onda pjevač, tj. kantautor. Želim pjevati pjesme koje sam sebi pišem i razvijati se i rasti u tom smjeru uz ljude uz koje se lijepo osjećam i s kojima uživam raditi i nadam se da će tako biti i ostati.

Foto: HRT

Prepoznaju li vas sinovi na televiziji i jesu li naslijedili vaš glazbeni talent, pjevate li njima često?

Prepoznaju me i dobili su velike darove od Boga, a najveći dar koji su dobili je to što su dobri, ali to nisu naslijedili, to im je darovano.

Pjevamo mi često skupa, ali nije to ono na što smo fokusirani, družimo se kao svi normalni roditelji i sinovi, a najbitnije je što god da radimo da to vrijeme provedemo u miru i ljubavi i da ih naučim ono što mislim da je presudno da znaju, a vjerujte mi puno i ja od njih učim.

Pjesma “U zagrljaju spašeni” brzo je našla svoj put do publike, vaša djevojka Antonela i vi ste zajedno napisali glazbu za ovu pjesmu u kojoj ste publici dali dio svoje intime, koliko vama ova pjesma znali i kako je nastala?

Duet s Antonelom je nešto puno više od “još jedne pjesme”. Nastala je u posebni okolnostima i teško je opisati cijeli taj proces, ali ono što mogu reći jest da je ta pjesma za mene jedan poseban trenutak u životu i nešto što smo Anotonela i ja odlučili zajedno pokloniti ljudima. Jedan mali komadić naše intime. Vjerujem da je to već sad jedna velika pjesma, a da će u budućnosti postati još veća. Kad kažem velika pjesma, mislim na one bezvremenske pjesme kao što su “Ti si mi u krvi” Zdravka Čolića ili Mišina “Ostala si uvijek ista” . Žao mi je da ju struka nije prepoznala, pa nismo dobili te godine ni nominaciju za Porina, ali drago mi je s druge strane da se ljudima toliko svidjela. Na kraju su uvijek ljudi ti koji odlučuju, jer da nije tako “Galeb i ja” od Olivera bi bila samo jedna od pjesama koje su se našle na nekom od splitskih festivala, ali ljudi su prepoznali pjesmu i zato je ona danas velika. Vjerujem da će tako biti s “U zagrljaju spašeni”.

Prošle godine izdali ste svoj prvi album, radite li na novim pjesmama, planirate li možda zajednički album s Antonelom?

Prošle godine objavio sam album “U kapi tvoje ljubavi” kojem sam ime dao po svojoj najosobnijoj pjesmi na albumu koja govori o mom tadašnjem emotivno-psihološkom stanju i koju ću ovaj vikend izvesti u emisiji “Zvijezde pjevaju” zajedno s Arijom Rizvić. Ponosan sam na taj album i na sve što sam do sada objavio i zahvalan na pomoći svih ljudi koji su sudjelovali. Sada radim na nečemu novom, nečemu što je najbliže mom trenutačnom duhovnom, mentalnom i emotivnom stanju i radujem se što ću to uskoro moći podijeliti sa svima vama. Album s Antonelom? Nikada se ne zna, dug je i nepredvidiv život, sve je moguće.

S kakvim željama ćete ući u 2021.?

Godina 2020. bila je jako neobična i donijela sa sobom puno loših stvari, ali isto tako donijela je i puno milosti. Nikada u zadnjih pet godina nisam ovoliko vremena provodio sa svojom obitelji, svojim sinovima i dragim ljudima kojima sam okružen. Želim da tako ostane i u 2021. godini, ali isto tako želim više svirati nego ove godine, posvetiti se kreativnom djelovanju i razvoju (u svakom smislu, ne samo glazbenom) te obrazovanju, a manje hiperprodukciji.