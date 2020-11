Bila je omiljeno lice s TV ekrana, a sada HRT-ova voditeljica iscjeljuje poznate Hrvate

Nakon što se povukla s malih ekran i vođenje 'Vijesti iz kulture' prepustila mladoj kolegici Anotniji Ćosić HRT-ova voditeljica Ljiljana Saucha više je vremena odlučila posvetiti privatnom biznisu. Riječ je o rekorektivnom iscjeljivanju i rekonekciji koje svojim prijateljima promovira putem društvenih mreža, ali i internet stranice ljiljanasaucha.com.

U svojoj bogatoj karijeri vodila je serije Programa za djecu Moja ulica, Nedjeljno prije podne za djecu, Ljiljana i ostali, zatim radila u razmjeni domaćeg programa te kao novinarka u Zagrebačkoj panorami. U Mozaičnom programu od 1984. radula je kao novinarka, voditeljica i jedna od urednica (Dobro jutro, Hrvatska, Dobar dan, Hrvatska zemlja i ljudi, Hrvatska danas). Bila je prva voditeljica hrvatskoga lota 1989. u emisiji Fortuna, voditeljica TV aukcije. U programu Za slobodu 1991. uređivala je vijesti, podnevni i večernji dnevnik. Uređivala je i vodila središnji Dnevnik 2000, a zatim gotovo sve dnevnike i vijesti.

- Tragajući za smislom postojanja put me doveo na Radionice s anđelima spisateljice, prevoditeljice i pjesnikinje Zdenke Andrijić. Prvi susret dogodio se u nedjelju 10.rujna 2006. Svih ovih godina druženja s anđelima, tim predivnim duhovnim bićima, neobične su se zgode događale u mom životu. Danas anđele još uvijek ne vidim, ali ih čujem i svakodnevno molim za zaštitu. Anđeli su ti koji su me doveli i do Rekonektivnog iscjeljivanja Erica Pearla. Postala sam praktičar Rekonektivnog iscjeljivanja i Rekonekcije - pojasnila je Saucha.

Foto: Davor Višnjić/PIXSELL

Jedna od njezinih klijentica bila je i pjevačica Ivana Plechinger koja je seansom oduševljena te ju je preporučila svima. Inače, rekonektivno iscjeljivanje je oblik iscjeljivanja koji se po prvi put pojavljuje ranih 90-ih godina, a njezin začetnik je kiropraktičar Eric Pearl. U fokusu je ponovno povezivanje sa svemirom tako što nas on ponovno spaja sa suštinom našeg bića. Podsjetimo, Saucha je godinama bila zaštitno lice 'Vijesti iz kulture', a izmjene koje su se dogodile u jesenskoj shemi i dolazak nove voditeljice i nju su samu iznenadile. - Kada sam u četvrtak 17. rujna odradila Vijesti iz kulture, nisam znala da će mi to biti zadnje ovakvo pojavljivanje na ekranu u 37 godina dugoj HTV karijeri. U petak sam doznala da ViK više ne vodim jer žele mlade ljude na ekranu! Sve je to 'novo normalno' jer imam do mirovine još 14 mjeseci!" napisala je tada bivša voditeljica koja je u redakciji kulture na HTV-u od 2011. godine. Iako je na njezino mjesto stigla je mlada kolegica Saucha će provesti još godinu dana u redakciji kulture na HRT-u, no iza kamere. O izmjenama u minutama posvećenim kulturi na HTV-u govorila je i urednica 'Vijesti iz kulture' Zrinka Turalija Kurtak gostujući u emisiji 'Dobro jutro, Hrvatska'. Kazala je kako su krenuli s emitiranjem iz novog studija, a osim novog ruha najavila je i neka iznenađenja koja uskoro očekuju gledatelje. - Od jeseni pridružit će nam se i nova kolegica Antonija Ćosić. Naša draga kolegica Ljiljana Saucha ustupa mjesto mlađim snagama i ovom prigodom bi se zaista htjela zahvaliti za sve ono što je dala vijestima iz kulture i našoj redakciji u kojoj ostaje još godinu dana - izjavila je tada Turalija Kurtak i dodala da 'Vijesti iz kulture' i dalje ostaju u istom terminu, nakon trećeg Dnevnika.