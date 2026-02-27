Nova TV otkrila tko su natjecatelji jubilarne desete sezone showa 'Tvoje lice zvuči poznato'

Jedan od najzabavnijih televizijskih formata vraća se na male ekrane, i to u velikom stilu! Nova TV od nedjelje, 8. ožujka u udarnom terminu donosi jubilarnu desetu sezonu omiljenog glazbeno-scenskog spektakla 'Tvoje lice zvuči poznato', feel good showa koji već godinama okuplja gledatelje svih generacija pred malim ekranima. Publiku očekuje nova sezona vrhunske produkcije, impresivnih transformacija i zarazne zabave, a osmero kandidata spremno prihvaća izazov koji spaja pjevanje, glumu, ples i potpunu scensku preobrazbu. Među njima je Nora Ćurković, pjevačica i influencerica iz Bola na Braču koja je prve scenske korake napravila još kao djevojčica kroz kućne predstave i prerušavanja. Publiku je kasnije osvojila komičnim skečevima na društvenim mrežama, gdje je u kratkom roku okupila više od 100 tisuća pratitelja, a danas nastupa i kao ženski vokal splitske Grupe Elite. „Jako sam uzbuđena što imam priliku biti dijelom emisije ‘Tvoje lice zvuči poznato’. Nisam nikad ništa slično tome radila, pa se veselim svim izazovima. Emisija mi se jako sviđa jer uključuje elemente kazališta i televizije, a humanitarni aspekt mi je izrazito važan i zbog toga sam dodatno ponosna što sam dio ekipe“, govori Nora.

Svoje mjesto u jubilarnoj sezoni ima i Iva Ajduković, pjevačica iz Sinja koja je glazbeni talent pokazala još u djetinjstvu osvojivši nagradu publike na natjecanju 'Mikrofon je vaš'. Tijekom karijere brusila je scenski izraz u Kazalištu Komedija u mjuziklu 'Kosa', nastupila je u showu Nove TV 'Showtime', a danas godišnje ostvaruje stotinjak nastupa diljem Hrvatske te je već osam godina poznati radijski glas. U 'Tvoje lice zvuči poznato' Iva ulazi s bogatim iskustvom, poručujući: „Veselim se sudjelovanju u showu i prije svega očekujem jedno divno, zabavno i pozitivno iskustvo. Voljela bih da kroz emisiju pokažem koliko sam svestrana i koliko zapravo volim imitirati druge pjevače. Najvažnije mi je da se dobro zabavimo i da tu radost prenesemo publici.“ U transformacije ulazi i Dora Trogrlić, po struci novinarka, a po zanimanju spikerica, pjevačica i glumica koja je prve glazbene korake napravila na dječjim festivalima, dok je kazališno iskustvo gradila u Gradskom kazalištu Đurđevac. Njezin glas može se čuti u brojnim sinkronizacijama animiranih filmova i serija, a kazališnu prekretnicu ostvarila je ulogom Éponine u mjuziklu 'Jadnici'. „Presretna sam što sam nakon toliko godina gledanja showa napokon i sama dio TLZP ekipe! Sigurna sam da nas čeka jedna genijalna sezona puna smijeha. Želim uživati u svakoj transformaciji i dopustiti si igrati se, jer upravo iz igre proizlaze najljepše stvari“, najavljuje Dora.

Pozornicu TLZP-a osvojit će pjevač David Amaro koji je rođen u Sloveniji, a glazbeni put započeo je već s 12 godina kada je snimio svoju prvu pjesmu. Usavršavao se u Manchesteru, nastupao s gospel zborom Manchester Inspirational Voices te kao prateći vokal grupe Take That na turneji po Velikoj Britaniji, a publika ga poznaje i po nastupima u televizijskim formatima. Unazad godinu dana posvećen je vlastitom koncertnom projektu pod nazivom AMAROMANTIKA, a sada se upušta u avanturu koju donosi TLZP. „Atmosfera je baš pozitivna i osjeti se da svi želimo napraviti nešto posebno… Najbitnije mi je da ostanem svoj, da uživam u svakom nastupu i da publika osjeti iskrenu energiju, a ne samo perfekciju.“ Publiku će osvojiti i Laura Sučec, studentica glazbene pedagogije na Muzičkoj akademiji u Zagrebu, mnogima poznata i kao Laurakojapjeva. Uz pjevanje aktivno se bavi aranžiranjem, pisanjem i produkcijom, a šira publika upoznala ju je kroz pjesmu 'NPC', jednu od najslušanijih s prošlogodišnje Dore. Prepoznatljiva je i po duhovitom sadržaju na društvenim mrežama kojim redovito nasmijava pratitelje, a svoja očekivanja od TLZP-a opisuje riječima: „Najviše me veseli ulazak u ulogu nekog drugog – jednom tjedno biti doslovno ‘u tuđoj koži’. Volim izazove, posebno vokalne, ali pobjeda mi nikad nije glavni cilj. Bitniji su zabava, novo upoznavanje sebe i iskustvo koje ostaje.“

S velikim entuzijazmom u projekt ulazi Sven Pocrnić, školovani glazbenik, vokalni mentor i pedagog koji je diplomirao komercijalnu modernu glazbu u Dublinu. Publika ga je mogla gledati u velikim kazališnim produkcijama poput rock opere 'Jesus Christ Superstar' i mjuzikla 'Jadnici', a usavršavao se i u Los Angelesu gdje je nastupao s vokalnom skupinom Pentatonix. „Veseli me prilika da se uhvatim u koštac s vlastitim talentima koje možda još nisam u potpunosti otkrio, ali i da kroz transformacije pronađem vedriju i opušteniju stranu sebe. Poseban izazov za mene je kroz imitacije odavanje svojevrsne počasti velikim izvođačima, a istovremeno bolje upoznati sebe i pomaknuti vlastite granice“, otkriva Sven. Spreman prihvatiti da se u njemu kroz sezonu 'nastani' 13 poznatih osoba je i Lovro Juraga, akademski glumac koji je ostvario zapažene uloge u produkcijama zagrebačkog HNK, među kojima se ističu 'Don Juan', 'Ubojstvo', 'Genijalna prijateljica' i mjuzikl 'Cabaret'. Publika ga poznaje i po televizijskim ulogama te dugogodišnjem radu na sinkronizacijama animiranih filmova, a ususret showu 'Tvoje lice zvuči poznato' poručuje: „Jako se veselim showu i svemu novome što ću kroz njega naučiti, i praktično i o sebi. Format me posebno veseli jer te stalno gura iz zone komfora… Ja ću se, kao i uvijek, truditi dati svoj maksimum.“

Postavu zaokružuje David Balint, Zagrepčanin kojemu je sport obilježio djetinjstvo, dok je ljubav prema glazbi snažnije razvijao tijekom srednje škole. Njegov profesionalni glazbeni put započinje 2021. kada objavljuje autorski album '6 sati do neba', a danas uspješno spaja karijeru glazbenika i fitness trenera. „Biti dio 10. sezone emisije ‘Tvoje lice zvuči poznato’ za mene je ogromna čast i iskreno ostvarenje jedne tihe želje. Ulazim u ovo iskustvo s velikim uzbuđenjem jer nikad nisam radio ništa slično. Dat ću sve od sebe da u ovom putovanju uživam maksimalno“, najavljuje. Jubilarna sezona donosi još više iznenađenja, emocija i vrhunske zabave, a kandidati su spremni pokazati svoje prve transformacije pred članovima žirija Goranom Navojcem, Martinom Stjepanović Meter, Mariom Rothom i Enisom Bešlagićem. Uz prepoznatljivu kombinaciju humora, pozitivne energije i humanitarnog duha, 'Tvoje lice zvuči poznato' ponovno će nedjeljne večeri pretvoriti u televizijski događaj koji se ne propušta, stoga ne propustite premijeru nove sezone u nedjelju, 8. ožujka u 20.15 na Novoj TV!