Marko Bošnjak podijelio je emotivnu poruku koju mu je napisala sestra Ivona: Tada nisam znala odgovor

Na svom Instagram profilu Marko Bošnjak je nakon pobjede na Dori objavio neke od poruka i čestitki koje su mu stigle nakon što je saznao da će s pjesmom "Poison cake" predstavljati Hrvatsku ove godine na Euroviziji. Posebno je dirljiva poruka koju je njegova sestra Ivona objavila na Facebooku, a Marko je prenio tu poruku na svom Instagram storyju. 'Sjećam se dobro kad si kao mali gledao svaki Eurosong i maštao da ćeš i ti jednog dana doći na tu pozornicu. Svaki put bi me pitao: 'Seko šta misliš hoću li ja ikada biti na Eurosongu?' Tada nisam znala odgovor, a s godinama sam uvijek priželjkivala da ostvariš taj svoj san, s jednom dozom straha. Jer ipak si ti još uvijek moj mali braco, ali sa velikim snovima. Ostvario si svoj najveći dječački san. Samo ti je nebo granica, USPIO SI BRACO', napisala je Markova sestra Ivona Bošnjak na svom Facebooku.

Ovaj mladi glazbenik porijeklom je iz Prozor-Rame u Bosni i Hercegovini, a prvi susret s pjevanjem imao je u crkvenom zboru. Upravo je tamo, kako kaže, sudbina odredila njegov životni put. "Časna sestra je skužila da ja znam pjevati i izvukla me iz zbora i rekla – Bog ti je dao dar. Počela me prijavljivati na razne festivale duhovne glazbe i ona je bila glavni krivac za moj početak bavljenja pjevanjem", prisjetio se u jednom intervju. Zapamćen je bio i njegov nastup u showu Pinkove zvezdice(Pinkove zvjezdice) u kojem je nastupio kao 11-godišnjak. Tada su njegovi roditelji Luca i Vlado Bošnjak otkrili koliko su ponosni na svog sina i rekli su kako žele da ostane čvrsto na zemlji i da to što radi, radi najbolje što zna. Njegove sestre Ivona i Katarina uvijek su mu bile velika podrška i dok je još išao u vrtić odvele su ga na pjevanje u crkvenom zboru.

Marko je danas popodne bio gost u HRT-ovoj emisiji "Kod nas doma" gdje je komentirao činjenicu što je prema glasovima publike, bio na četvrtom mjestu. Istaknuo je da je publika glasala kako je smatrala da je najbolje, mada hrvatska publika ima jako visoke standarde. - Poštujem njihovu odluku, a međunarodni žiri je bio taj, koji mi je donio bodove, a isti taj žiri će i birati - izjavio je Marko.