Mario Petreković otvoreno: 'Sad ste me baš pikli tamo gdje najviše boli'

Komičar Mario Petreković pred kraj je ožujka na društvenim je mrežama obznanio da čeka prinovu s partnericom Aleksandrom Kramberger.

"Ko će koga, ako ne svoj svoga. Izvanredne vijest!!!!" napisao je Mario uz fotografiju na kojoj pozira s Aleksandrom koja drži ruke na jedva primjetnom trbuščiću.

Inače, Mario i Aleksandra u vezi su više od dvije godine, a prvi puta zajedno su se pojavili u javnosti u ožujku 2018. godine na premijeri filma "Comic Sans".

Marija smo uhvatili i kako bismo mu postavili naših 15 brzopoteznih pitanja, a on nam je vrlo rado, na svoj humorističan način, i odgovorio!



1. Koja vlastita osobina Vas najviše nervira?

Dobar dan. Najviše me nervira što se nerviram i što nikad ne znam bejbi gdje sam kad te vidim naglo stane sve, pa eto nerviram se. Nikako se ne mogu odlučiti koja me osobina nervira najviše pa me i to dodatno nervira što sam neodlučan oko toga što me najviše nervira.

Ne znam, neodlučan sam sad, to me nervira najviše-manje. Ostalo je sve podnošljivovica. A vi?

2. Dovršite misao. Svijet bi bio bolji kada bi...

bio mi po volji.

3. Najromantičnija stvar koju je netko učinio za Vas?

U dom ljen sam i nahraNjen.

4. Najbolja fora koju ste čuli?

Bit će bolje.

5. Najgori porok?

Gatanje na dlan, karte, grah, kavu, poricanje prošlosti, poricanje sadašnjosti i budućnosti, poroci Mama mia, poricanje općenito svega je sigurno najgori i jedini porok koji mi je ostao. Evo još to porokam i miran sam.

6. Najsramotniji trenutak u životu?

Kad sam se rodio. Ja sam se tak derao, urlao, bez ikakovog razloga, na sve i na doktora, babice, na majku, plak'o, url'o, prenemagao se, lamat'o nogama, gol golcat, k'o od majke rođen, dramio k'o da je ne znam šta bilo, a ljudi još pomogli fini, dobri, ma divni, fala im ..dan danas me tog sram. Poslije sam se još zapiš'o i sebe i sve po rodilištu. Ma, sramota živa. Sad ste me baš pikli tamo gdje najviše boli.

7. Da možete jedan dan biti nevidljivi, što biste sve radili?

Obnevidio bih se tokom dana, neprimjetnim vožnjama na biciklu ili motoru male kubikaže, u autu, po gradu, zatim šetnja s psom na uzici po užem centru, gdje bi se našalio s dodirima slučajnih prolaznika, to stanje nevidljivosti omogućuje dosta voajerski pogled na život i lajfstajl, te ima široku paletu pogodnosti i mogućnosti zabavnog života i financijskog properiteta u kratkom vremenskom roku.

Sad kad se sjetim, od malena sam uvijek imao želju biti nevidljiv, tako da jedva čekam da i to dođe u Hrvatsku, čim prije, Tim Burton.

8. Koja je najteža odluka koju ste donijeli?

Najteže je općenito odlučiti donjeti odluku. Jednom sam donesao odluku dva puta.. To je dosta teško.Jedna je bila ostajem, druga bježim.

....i uvijek je ostani ili bježi, niti jedan način nije lak, oba su teži. Tako da svaki put kad ostanem, je teže nego da bježim, pa ostanem i ležim.

Jer 'ko leži ne bježi. Kad pak bježim, o5 teže je jer ne ležim. Jako sam neodlučan oko toga koja mi je najteža odluka bila.Možda bolje deset lakih odluka nego jedna teška.Treba to nosit onda na leđima kroz život.

9. Vaša najbolja osobina?

Nasljedno Altruizam, ne nasljedno ADHD i ne bježim, ležim.

10. Kako bi se zvao Vaš reality show?

"Nedeljom poslije Stankovića" i to u subotu, "Na5 show", ili pak kao ljubitelj kružnih tokova , "Kružni Talk Show", to su mi trenutno 3 u top 5.

11. Kada biste postali predsjednik na jedan dan, što biste prvo napravili?

Svečanu inaguraciju na trgu Bana Jelačića pred razdraganim narodom koji je na distanci metar i po do 2, Veliki stejdž, simfonijski orkestar i Josipa Lisac pjeva himnu dok me ceremonijalno, bivši predsjednik i predsjednica uranjaju u Manduševac u rukavicama. Ja sam u ronilačkom odjelu. Pauk služba me diže i vozi polako prema stejdžu. Narodu pritom, djelimo kavicu i mineralnu da popijemo skupa za bolje sutra. Zatim zakletva pa spontano obraćanje narodu uz motivacijski govor te sprovođenje novog zakona, ukidanje države kao takve i proglašenje Kraljevine Hrvatske. Oproštajni predsjednički govor i najava da već sutra po zakonu preuzimam funkciju kralja i tako ne samo sebi već i narodu omogućavam svijetliju i perspektivniju budućnost, što su i će, narod prepoznati. Kad smo već kod oproštajnih govora, iskoristio bih predsjedničku moć govornog opraštanja te bi svima dugove oprostio. Naravno u budžetu imam i za koncert Stonsa pa čisto kao malo neformalni dio za narod da ne udavimo sa ceremonijama.To je za sad ukratko to.

12. Da imate milijun kuna, što biste prvo kupili?

Sa milijun kuna bi zatvorio dug i svi pojedinci, organizacije, udruge građana i turističke zajednice, institucije, produkcije, privatnici, firme, koji su mi recimo toliko, kroz život ostali dužni, oprostio bih im taj dug i zatvorio. Jer Predsjednik prašta i Kralj prašta, veliki praštaju, al' još sam mali. Dje su pare?

13. Tko je Vaš najveći heroj?

Veliki Blek i moj Tata...za sad.

14. Dovršite misao: U Hrvatskoj se prašta sve, osim...

kada se ne prašta ništa.

15. Najbolji lijek za mamurluk?

Ostati doma. Uz Rasol, Pivo i sirutku, ukisljeni luk, tzv. Mamur, je najbolje sredstvo za Mamurluk. Izgleda kao obični luk, samo je dugo bio vani i sav je mamuran. Obavezno probati.