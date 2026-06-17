FOTO Provokativna poza Jennifer Lopez izazvala lavinu kritika: 'Previše je vulgarno'
Glazbenica i glumica Jennifer Lopez privukla je veliku pozornost javnosti nakon što je na društvenim mrežama objavila seriju fotografija iz Cannesa. Slavna pjevačica i glumica pozirala je u glamuroznoj, svjetlucavoj haljini s dubokim dekolteom i visokim prorezima, no ovoga puta najviše reakcija nije izazvala njezina modna kombinacija, već način na koji je pozirala.
Na jednoj od fotografija Lopez sjedi u stolcu raširenih nogu tijekom priprema za izlazak, dok je oko nje tim zadužen za frizuru i šminku. Upravo je ta poza izazvala podijeljene reakcije među pratiteljima.
Dok su brojni obožavatelji hvalili njezino samopouzdanje, izgled i besprijekornu figuru, dio korisnika društvenih mreža smatra da je fotografija otišla korak predaleko. U komentarima su se mogli pročitati kritički osvrti poput: "Ovo je nepotrebno", "Previše je vulgarno" i "Zatvori noge!".
Neki su istaknuli kako od zvijezde njezina statusa očekuju više elegancije i suzdržanosti, dok su je drugi branili tvrdeći da ima pravo izražavati se kako želi te da se radi o običnoj modnoj fotografiji iza kulisa.