Fotografija iz Hitne zabrinula fanove: Evo što se dogodilo Nenadu Ninčeviću

Nenad Ninčević, jedan od najplodnijih domaćih autora s više od 2000 pjesama, nije se osjećao dobro i intervenirala je Hitna pomoć, a o tome su obožavatelji izvijestili članovi grupe "Hrvatske ruže" s kojima glazbenik surađuje. Objavili su fotografiju na kojoj Ninčević pozira s liječnicama iz Hitne službe i napisali su kako je sve dobro prošlo. "Bogu hvala, ipak nije infarkt Evo tko me danas spasio… i to na zadnji radni dan prije mirovine - ms. Iva Stipica i draga dr. Jelena Prižmić (koja na moju sreću još neće u mirovinu)…. Neno je oborio svjetski rekord u visini tlaka…", napisali su uz objavu. U komentarima su se javili brojni zabrinuti obožavatelji i pružili riječi podrške uz želju da mu zdravlje bude dobro. Poznati glazbenik već je ranije imao ozbiljnih zdravstvenih problema i to prije tri godine kada se sam dovezao na Rebro s visokom temperaturom da bi se ustanovilo da ima gangrenu i sepsu te je u kratkom vremenu završio na operacijskom stolu.

"Malo je nedostajalo da 9. prosinca 2023. umrem od gangrene i sepse, ali su me genijalci s Rebra spasili tako da je sve ovo što živim - bonus. Radujem se koncertima s Hrvatskim ružama, stižu poruke podrške iz cijelog svijeta, pjesma o blaženom Stepincu je daleko dobacila i jedva čekam da snimim cijeli materijal i stanem nakon 30 godina opet na binu. Klimav na nogama, ali sam još uspravan. Hodati po Jarunu moram, jer ako se rane na nogama zbog loše cirkulacije ili moje nebrige opet otvore, teško da bi stopala ostala, već sam imao tri amputacije, ne bi bilo dobro da moram opet, ali to je tako, ima ljudi sa puno većim problemima pa su i dalje pozitivni i žive u tišini svoje muke i živote", ispričao je u intervju koji je prije dvije godine dao za Večernji list.

Nešto kasnije gostujući na Happy FM-u ispričao je i kako se u tom periodu dok je imao zdravstvenih problema, rodila ideja da osnuje Hrvatske ruže i tih je dana detaljnije otkrivao lik blaženog kardinala Stepinca. "Gledao sam emisiju o njemu, a na svoju sramotu nisam puno znao. Ali slušao sam svjedočanstva Židova i ljudi drugih vjera, one koji kažu da ih ne bi bilo da nije bilo njega. Čitao sam o njemu, molio mu se i odlučio mu napisati pjesmu. Nitko od mojih pjevača nije je htio pjevati. Kao sporna biografija i slično. Ja sam rekao da nije sporna, radi se o blaženiku, mučeniku i žrtvi svih sustava. Zato smo osnovali Hrvatske ruže i sami izveli pjesmu 'Kardinale'", ispričao je.