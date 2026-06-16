Otkriveno gdje princ George nastaviti školovanje! Prestižan College pohađao je i njegov otac, a evo koliko stoji školarina

Britanski princ George, 12-godišnji unuk kralja Charlesa, slijedit će očeve stope i pohađati prestižni Eton College kasnije ove godine, priopćila je Kensingtonska palača u utorak. Georgeov otac, prijestolonasljednik princ William, i njegov stric, princ Harry također su pohađali Eton, jednu od najelitnijih britanskih škola, koja se nalazi blizu monarhova dvorca Windsor, zapadno od Londona. "Kensingtonska palača može potvrditi da će princ George pohađati Eton College od ovog rujna", priopćio je Williamov ured.

Školarina za dječake iznosi oko 85.000 dolara godišnje. Trenutno George, drugi u redu za prijestolje, pohađa privatnu školu Lambrook sa sestrom Charlotte i bratom Louisom u blizini Windsora gdje obitelj ima dom.

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