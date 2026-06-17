FOTO Najzgodnija sutkinja stigla na Svjetsko prvenstvo! Mami uzdahe u bikiniju, no muči ju ovaj problem
Claudia Romani, koja posjeduje licencu za suđenje utakmica u talijanskim ligama Serie A i B, svoje dojmove dijeli s više od milijun pratitelja na društvenim mrežama. Iako su "Azzurri" neočekivano ispali u kvalifikacijama, to je nije spriječilo da otputuje u Sjedinjene Države i uživo doživi atmosferu najvećeg sportskog natjecanja.
"Bila sam u Njemačkoj kada je Italija osvojila naslov... Ovoga puta Italije nema, ali je svejedno čarobno. Atmosfera je nevjerojatna!" napisala je uz fotografije iz Miamija, gdje pozira s nogometnom loptom i druži se s navijačima iz cijelog svijeta, od Saudijske Arabije do Meksika.
Svoju je popularnost izgradila upravo spajanjem svijeta mode i nogometa. Bivša manekenka za časopise poput Playboya i Cosmopolitana privukla je veliku pažnju medija nakon što je položila sudački ispit. Iako je poznata kao strastvena navijačica AC Milana, što je svojedobno izazvalo i kontroverze oko njezine nepristranosti, na svjetskoj pozornici ovoga puta nema priliku iskazati navijačku strast prema talijanskoj reprezentaciji, već prvenstvo prati isključivo kao promatrač.