FOTO Najzgodnija sutkinja stigla na Svjetsko prvenstvo! Mami uzdahe u bikiniju, no muči ju ovaj problem

Claudia Romani, koja posjeduje licencu za suđenje utakmica u talijanskim ligama Serie A i B, svoje dojmove dijeli s više od milijun pratitelja na društvenim mrežama. Iako su "Azzurri" neočekivano ispali u kvalifikacijama, to je nije spriječilo da otputuje u Sjedinjene Države i uživo doživi atmosferu najvećeg sportskog natjecanja.
Claudia Romani, koja posjeduje licencu za suđenje utakmica u talijanskim ligama Serie A i B, svoje dojmove dijeli s više od milijun pratitelja na društvenim mrežama. Iako su "Azzurri" neočekivano ispali u kvalifikacijama, to je nije spriječilo da otputuje u Sjedinjene Države i uživo doživi atmosferu najvećeg sportskog natjecanja.
Foto: Instagram
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"Bila sam u Njemačkoj kada je Italija osvojila naslov... Ovoga puta Italije nema, ali je svejedno čarobno. Atmosfera je nevjerojatna!" napisala je uz fotografije iz Miamija, gdje pozira s nogometnom loptom i druži se s navijačima iz cijelog svijeta, od Saudijske Arabije do Meksika.
"Bila sam u Njemačkoj kada je Italija osvojila naslov... Ovoga puta Italije nema, ali je svejedno čarobno. Atmosfera je nevjerojatna!" napisala je uz fotografije iz Miamija, gdje pozira s nogometnom loptom i druži se s navijačima iz cijelog svijeta, od Saudijske Arabije do Meksika.
Foto: Instagram
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Svoju je popularnost izgradila upravo spajanjem svijeta mode i nogometa. Bivša manekenka za časopise poput Playboya i Cosmopolitana privukla je veliku pažnju medija nakon što je položila sudački ispit. Iako je poznata kao strastvena navijačica AC Milana, što je svojedobno izazvalo i kontroverze oko njezine nepristranosti, na svjetskoj pozornici ovoga puta nema priliku iskazati navijačku strast prema talijanskoj reprezentaciji, već prvenstvo prati isključivo kao promatrač.
Svoju je popularnost izgradila upravo spajanjem svijeta mode i nogometa. Bivša manekenka za časopise poput Playboya i Cosmopolitana privukla je veliku pažnju medija nakon što je položila sudački ispit. Iako je poznata kao strastvena navijačica AC Milana, što je svojedobno izazvalo i kontroverze oko njezine nepristranosti, na svjetskoj pozornici ovoga puta nema priliku iskazati navijačku strast prema talijanskoj reprezentaciji, već prvenstvo prati isključivo kao promatrač.
Foto: Instagram
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Danas se 42-godišnjakinja više posvetila karijeri na društvenim mrežama, gdje redovito objavljuje sadržaj vezan uz nogomet, što joj je donijelo vojsku obožavatelja. 
Danas se 42-godišnjakinja više posvetila karijeri na društvenim mrežama, gdje redovito objavljuje sadržaj vezan uz nogomet, što joj je donijelo vojsku obožavatelja. 
Foto: Instagram
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Foto: Instagram
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Foto: Instagram
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Foto: Instagram
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Foto: Instagram
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Foto: Instagram
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