Poznato je tko će sve nastupiti na glazbenom spektaklu 'Melodije Jadrana' u Splitu

Melodije Jadrana 2026, vrhunski spektakl hrvatske glazbene pop scene, već treću godinu zaredom uspješno se pozicionirao kao najsnažniji glazbeni događaj na početku ljeta kao uvertira vrhunca ljetne sezone, razvijajući poseban odnos sa najkvalitetnijim izvođačima, autorima i glazbenicima koje hrvatska glazba ima. Na jedinstvenom prostoru Galerije Meštrović i ove godine nastupit će najbolji domaći izvošači, a uvertira će biti nastupi velikih zvijezda. Legendarni talijanski bend Ricchi e Poveri nastupit će u četvrtak 25. lipnja. Grupa je to koja osvaja obožavatelje diljem svijeta već više od pet desetljeća, stvarajući glazbenu povijest svojim nezaboravnim hitovima, 22 milijuna prodanih ploča i 30 objavljenih albuma. Njihova pobjeda na prestižnom glazbenom festivalu u San Remu 1985. s pjesmom “Se m’innamoro” i sudjelovanje na Eurosongu 1978. donijeli su im nacionalni i međunarodni uspjeh. Od bezvremenskih hitova poput “La prima cosa bella”, “Che sarà”, “Mamma Maria”, “Voulez-vous danser”, “Se m’innamoro”, „Piccolo amore“ do kultne pjesme “Sarà perché ti amo”, njihove pjesme oduševljavaju generacije obožavatelja i ostaju bezvremenski klasici.

Večer za pamćenje na Melodijama Jadrana, na jednoj od najljepših pozornica Mediterana u autentičnom prostoru Galerije Meštrović, donosi nam Jelena Rozga 26. lipnja. Svojim prepoznatljivim, moćnim vokalom i nepresušnom energijom, Jelena Rozga još će jednom potvrditi status glazbene ikone. Uz pratnju vrhunskih glazbenika i u posebnim orkestralnim aranžmanima, provest će publiku kroz retrospektivu svoje karijere – od energičnih pop hitova do najdubljih emotivnih balada koje su obilježile generacije.

Treća večer 27. lipnja proteći će uz impresivan i veličanstven glas glazbene dive Zorice Kondže i magiju akustičnog orkestra pod ravnanjem maestra Joška Banova, ponovno proživljavamo hitove uz koje smo rasli, voljeli i pjevali. Finala večer: Melodije Jadrama-Hit ljeta na tasporedu je u nedjelju 28. lipnja, a poznat je i popis izvođača. Zanimljivo je da će između ostalog skupa nastupiti naše ovogodišnje predstavnice na Eurosongu, grupa Lelek i ukrajinska grupa Go_A, koja je na Eurosongu 2021. osvojila peto mjesto s pjesmom "Shum".

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1. CAMBI. (Ernest Pelaić-Ernest Pelaić-Mahir Sarihodžić) NE DIRAJTE MI LJUBAV

2. DAMIR KEDŽO (Andreas Bjorkman/Adriana Pupavac/Damir Kedžo-Maja Grujić-Andreas Bjorkman 'Beemon' NEKE DRUGE

3. DEAN, ZOKI, JADRAN (Dean Dvornik- Dean Dvornik-Dean Dvornik/Zoran Ukić/Jadran Vušković)

IMAM KAPU I NOGE DVI

4. GIULIANO (Tomislav Mrduljaš-Jasminka Bralić-Leo Škaro/Tomislav Mrduljaš) STAVI MISLI U LER

5. GORAN KARAN (Goran Karan-Goran Karan-Nikša Bratoš) KAD STIGNEM GDJE SAM POŠAO

6. JACQUES HOUDEK (Željko Krušlin-Željko Krušlin-Hrvoje Domazet) LJUBAV DO KRAJA ŽIVOTA

7. JELENA ROZGA (Tonči Huljić-Vjekoslava Huljić-Tonči Huljić/Hrvoje Domazet) LJUBI ME

8. JOLE (Ivan Huljić-Ivan Huljić-Leo Škaro) ZOVU ME VILE

9. JURE BRKLJAČA & DINO PETRIĆ (Jure Brkljača/Dino Petrić/Miro Buljan-Dino Petrić-Miro Buljan)

ZNAJ

10. KIKI RAHIMOVSKI (Natko Smoljan-Marko Lasić Nered-Kristijan Rahimovski) NEMAŠ ME KO NEKAD

11. LELEK x Go_a x Nazar & Qobzar (MARIN-Tomislav Roso-Taras Shevcenko/Nazar Lekh) SYENKE

12. LUCIJA MARCELIĆ & NENO BELAN (Nikša Sviličić-Nikša Sviličić-Neno Belan) KAD ZAPUŠE JUGO

13. LUKA BASI (Raay-Nenad Ninčević-Raay Music) ZA NAS

14. LUKA NIŽETIĆ (Luka Nižetić-Luka Nižetić-Marko Mihaljević) REFULE

15. MAGAZIN (Tonči Huljić-Vjekoslava Huljić-Tonči Huljić/Hrvoje Domazet) E MOJ TI

16. MARINO (Ivan Huljić-Ivan Huljić-Leo Škaro) S VREMENA NA VRIJEME

17. MARKO KUTLIĆ (Antonio David Perina-Antonio David Perina-Antonio David Perina/Marko Vojvodić)

PROBUDI ME

18. MARKO TOLJA (Bruno Krajcar-Bruno Krajcar-Ivan Popeskić) NAJSRETNIJI ČOVJEK NA SVIJETU

19. MATIJA CVEK (Matija Cvek-Matija Cvek-The Funkenstein/Mahir Sarihodžić) DVOJE MLADIH

20. NEDA UKRADEN (Ante Viljac-Ante Viljac-Toni Eterović) POČASTI ME ŽIVOTE

21. PAVEL feat. TOMA (Aljoša Šerić-Aljoša Šerić-Aljoša Šerić/Jere Šešelja/Dalibor Grubačević)

NEDOSTAJEM TI TUGO

22. TIHO ORLIĆ (Tiho Orlić-Nenad Ninčević-Tiho Orlić) PRIZNAJ ZORO

23. TOMISLAV BRALIĆ KLAPA INTRADE (Vinko Barčot-Vinko Barčot-Leo Škaro) LJUBAV OSTAJE

24. TransAkustik (Darko Bakić-Darko Bakić-Igor Ivanović/Darko Bakić) NE TREBAM TE VIŠE

25. VANNA (Ivana Vrdoljak-Ivana Vrdoljak-Goran Kovačić) TOLIKO TOGA

26. ZORICA KONDŽA (Tomislav Mrduljaš-Dijana Mrduljaš-Tomislav Mrduljaš) PROBUDI LJUBAV