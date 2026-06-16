Nova provokacija Brooklyna Beckhama: Jednom rečenicom ponovno otvorio obiteljski sukob

Brooklyn Beckham našalio se na račun narušenih odnosa sa svojim ocem u novoj reklami za aplikaciju za dostavu hrane DoorDash, koja promovira Svjetsko prvenstvo. U kratkom promotivnom videu sin Davida Beckhama kaže: "Vjerojatno se pitate zašto Svjetsko prvenstvo FIFA 2026. gledam od kuće..." Brooklyn se zatim nasmijao sam sebi i dodao: "To je duga priča." Potom je na stolić ispred sebe bacio nekoliko ulaznica za Svjetsko prvenstvo, a kraju videa pojavljuje se poruka: "Komplicirano je. Više uskoro." Brooklyn je očito aludirao na narušene odnose sa svojim roditeljima, Davidom i Victorijom Beckham, bivšom članicom grupe Spice Girls.

U siječnju je dospio na naslovnice kada je na Instagramu objavio šokantnu izjavu u kojoj je optužio Davida i Victoriju da "neprestano pokušavaju" uništiti njegov odnos sa suprugom, glumicom i nasljednicom Nicolom Peltz Beckham. David Beckham i ostatak obitelji Beckham ove su godine VIP gosti Svjetskog prvenstva koje se održava u SAD-u. Prošlog tjedna Davidu su se pridružili Victoria i njihova djeca, svi osim Brooklyna, na ceremoniji otkrivanja njegove zvijezde na Hollywoodskoj stazi slavnih. David je također bio na stadionu u Los Angelesu gdje je pratio utakmicu otvaranja između Sjedinjenih Američkih Država i Paragvaja, koja je završila rezultatom 4:1. Reakcije na reklamu bile su podijeljene. "Kod kuće si zato što si prekinuo odnose s cijelom obitelji?" napisao je jedan korisnik. Drugi je komentirao: "Kad moraš stalno prozivati vlastitu obitelj da bi ostao relevantan." "Ne, nitko se to ne pita", našalio se treći.

Ipak, bilo je i onih koji su mu pružili podršku. "Samo nastavi biti svoj, Brooklyn", napisao je jedan obožavatelj. "Moram priznati da izgleda sretno, a to je jedino važno", dodao je drugi. U svojoj objavi iz siječnja Brooklyn je tvrdio da su njegovi roditelji "kontrolirali medijske narative o njihovoj obitelji" te da su "proračunate objave na društvenim mrežama, obiteljska događanja i neiskreni odnosi obilježili život u koji je rođen". Također je izjavio da se ne želi pomiriti sa svojom obitelji te da se "prvi put u životu zauzeo za sebe". Obitelj Beckham još nije izravno komentirala njegove izjave, a David je prošlog tjedna ponovno izbjegao pitanja o obiteljskom sukobu tijekom jednog intervjua.