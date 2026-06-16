Slavni glumac hitno prevezen u bolnicu nakon što mu je pozlilo tijekom leta

Glumac Corey Feldman hitno je prevezen u bolnicu u Los Angelesu nakon što je pretrpio ozbiljno medicinsko stanje tijekom leta. Zvijezda filmova "Goonies" i "Stand by Me" vraćala se s promotivne turneje na Srednjem zapadu kada mu je iznenada pozlilo. Prema informacijama koje je prvi objavio portal TMZ, Feldman se počeo osjećati jako loše neposredno prije slijetanja na međunarodnu zračnu luku u Los Angelesu (LAX). Srećom, među putnicima se nalazio i liječnik koji mu je odmah pružio prvu pomoć dok je zrakoplov prilazio pisti. Unatoč brzoj intervenciji u zraku, situacija je bila dovoljno ozbiljna da su zrakoplov na izlazu dočekali bolničari s vozilom hitne pomoći.

Vatrogasna služba Los Angelesa potvrdila je za medije da su imali intervenciju u zračnoj luci vezanu za 54-godišnjeg muškarca koji je imao hitno medicinsko stanje. Pacijent je, kako navode, prevezen u obližnju bolnicu radi daljnjih pretraga i liječenja. Iako vatrogasci nisu otkrili identitet muškarca, izvori bliski glumcu potvrdili su da se radi upravo o Feldmanu. Njegov publicist kasnije je izdao priopćenje za USA Today u kojem je naveo da je glumac primljen u bolnicu gdje se "odmara" preko noći dok čeka rezultate magnetske rezonancije. Dok službena dijagnoza još nije postavljena, izvori upućeni u situaciju navode kako liječnici sumnjaju da bi uzrok iznenadnih bolova mogli biti problemi s gušteračom, odnosno pankreatitis, ili žučni kamenci. Glumac se trenutno nalazi na promatranju i podvrgava se nizu testova kako bi se utvrdio točan uzrok njegovog stanja.

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Cijeli se incident dogodio neposredno nakon što je Feldman proveo vikend u Chicagu, gdje je sudjelovao u događaju "Stand by Me Live", organiziranom povodom 40. obljetnice izlaska kultnog filma. Tamo se družio s obožavateljima zajedno sa svojim kolegama iz filma, Jerryjem O'Connellom i Wilom Wheatonom. Samo nekoliko sati prije hospitalizacije, Feldman je na svojim društvenim mrežama objavljivao fotografije s turneje, a činilo se da je odlično raspoložen. Podijelio je i slike s posjeta obiteljskoj kući svog pokojnog prijatelja Michaela Jacksona u Garyju. Uspjeh događaja u Indianapolisu i Chicagu bio je toliki da je glumac najavio kako postoji velika vjerojatnost da će uskoro biti objavljeni i novi datumi turneje zbog "nevjerojatnog odaziva" publike.

Iako je ponovno okupljanje s kolegama i obožavateljima Feldmanu donijelo mnogo radosti, turneja je istovremeno bila obavijena sjenom nedavnih i starih tragedija. U intervjuu za časopis People u ožujku, glumac je govorio o posebnoj vezi koju i danas dijeli s O'Connellom i Wheatonom. "Imamo tu trenutnu povezanost koja je i dalje tu. Prijateljstvo je tu, šale su tu. Jako se zabavljamo", rekao je Feldman, no odmah je dodao i tužniju stranu priče. "Ali postoji ta prijeteća stvar koja visi nad nama", izjavio je, misleći na prerano preminulog kolegu Rivera Phoenixa i redatelja Roba Reinera, koji je tragično ubijen zajedno sa suprugom Michele u prosincu prošle godine. "Film se zove 'Stand By Me' (Ostani uz mene), a nas je četvorica. Ne možemo ostati uz Rivera jer on nije ovdje. Sada kada nema ni Roba… Žao mi je, postat ću malo emotivan, ali toliko sam se nadao da će nam se moći pridružiti u ovome."

Gubitak Reinera, kojeg je navodno ubio vlastiti sin Nick, duboko je pogodio glumačku postavu, a Feldman je nedavno izrazio i određenu povrijeđenost jer nije bio uključen u posvetu redatelju na ovogodišnjoj dodjeli Oscara. Dok su O'Connell i Wheaton bili među 17 glumaca iz Reinerovih projekata pozvanih na pozornicu, Feldman je ostao po strani. "Osobno, osjećao sam se pomalo kao da sam na obiteljskom okupljanju na koje nisam bio pozvan", rekao je za Entertainment Weekly. "Svi smo uništeni zbog načina na koji su se stvari odvile, zbog gubitka Roba u trenutku kada smo svi mislili da će nam se u nekom trenutku pridružiti na ovoj turneji. To je tragedija." Vijest o Feldmanovoj iznenadnoj hospitalizaciji brzo se proširila društvenim mrežama, a njegov Instagram profil preplavljen je porukama podrške i željama za brzi oporavak. "Nadam se da će biti dobro, šaljem molitve", napisao je jedan obožavatelj. "Oh, čovječe… prošao je kroz toliko toga… Nadam se da je dobro… šaljem mu molitve", dodao je drugi.