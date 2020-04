Naš komičar oduševio potezom: Pomoći će svim obrtnicima i poduzetnicima

Nisam medicinski djelatnik pa da sam na prvoj fronti, nisam policija da održavam red, nisam statičar... Ali imam dobre ljude koji me prate, možda netko od njih zatreba baš vaš proizvod ili uslugu. Pošaljite kratki opis i link na vaš webshop na mail gore. Možete snimiti i video, 15 sekundi koliko traje story je vaše. . . #nemapredaje #malioglasnikvelikogsarica #freeads #entrepreneurmindset

A post shared by Ivan Saric (@ivansaric) on Mar 31, 2020 at 1:33am PDT