VIDEO Viralna psihologinja objasnila zašto cijela Hrvatska diše za reprezentaciju: 'Čuda su moguća'

Barbara Udovičić, 51-godišnja Riječanka, profesorica psihologije koja je široj regionalnoj javnosti postala poznata sa svojim viralnim videima na Instagramu i Tik Toku. Na njezinim društvenim mrežama nema podučavanja, nema dijeljenja recepata za bolji život i nema poruka o „radu na sebi“. Ne nudi rješenja. Ne dijeli savjete. Ona govori o vlastitim iskustvima, bez ambicije da ih pretvori u univerzalnu istinu.

U pola godine skupila je na desetke milijuna pregleda, te ju samo na Instagramu prati više od 245 000 ljudi. A uoči prve utakmice Hrvatske na Svjetskom prvenstvu u nogometu protiv Engleske, danas je objavila novi video u kojem objašnjava zašto smo svi toliko ‘ludi’ za nogometom.

‘Meni pričao o sportu nije priča samo o sportu. Meni je to priča o nadi i onom jednom dijelu nas koji još uvijek vjeruje da su čuda moguća i da outsider može pobijediti. I da se možeš vratiti nakon poraza i dignuti kad su te već svi otpisali’ – između ostalog ističe.

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