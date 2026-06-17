Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 180
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026.
#Vatreni
#VEČERNJAKOVA BICIKLIJADA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
 
UŽIVO
Ovo je sastav Hrvatske za Englesku! Jedan veznjak nametnuo se Daliću, promjene i u napadu
FOTO Hrvati osvojili ulice Dallasa: Pogledajte više od 100 fotografija mega slavlja
Ivica drži restoran u centru Alexandrije: Amerikanci obožavaju balkansku kuhinju, a po meso idemo kod Amiša
Hrvati su Englezima noćna mora, sjećanje na Moskvu prati ih i osam godina poslije
FOTO Ovako je izgledala najveća pobjeda u povijesti vatrenih. Pogledajte lica Modrića i Dalića
Engleska mijenja obranu i krila: poznat sastav za Hrvatsku
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
NOVI VIDEO

VIDEO Viralna psihologinja objasnila zašto cijela Hrvatska diše za reprezentaciju: 'Čuda su moguća'

Foto: Promo
VL
Autor
Vecernji.hr
17.06.2026.
u 15:51

Uoči Engleske Barbara Udovičić objasnila zašto živimo za nogomet

Barbara Udovičić, 51-godišnja Riječanka, profesorica psihologije koja je široj regionalnoj javnosti postala poznata sa svojim viralnim videima na Instagramu i Tik Toku. Na njezinim društvenim mrežama nema podučavanja, nema dijeljenja recepata za bolji život i nema poruka o „radu na sebi“. Ne nudi rješenja. Ne dijeli savjete. Ona govori o vlastitim iskustvima, bez ambicije da ih pretvori u univerzalnu istinu.

U pola godine skupila je na desetke milijuna pregleda, te ju samo na Instagramu prati više od 245 000 ljudi. A uoči prve utakmice Hrvatske na Svjetskom prvenstvu u nogometu protiv Engleske, danas je objavila novi video u kojem objašnjava zašto smo svi toliko ‘ludi’ za nogometom.

‘Meni pričao o sportu nije priča samo o sportu. Meni je to priča o nadi i onom jednom dijelu nas koji još uvijek vjeruje da su čuda moguća i da outsider može pobijediti. I da se možeš vratiti nakon poraza i dignuti kad su te već svi otpisali’ – između ostalog ističe.

FOTO Antea Mršić nova je Miss Universe Hrvatske
1/35
Alka Vuica: Kada mi je mama umirala, molila sam palijativni tim da dođe pomoći. Petnaest dana nitko nije došao
Ključne riječi
Barbara Udovičić svjetsko prvenstvo hrvatska nogometna reprezentacija showbiz

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!