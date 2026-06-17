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TALENTIRANI GABRIEL

VIDEO Evo kako danas izgleda i što radi sin Renea Bitorajca

Zagreb: Glumac Rene Bitorajac
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
1/13
VL
Autor
Vecernji.hr
17.06.2026.
u 14:00

Na pitanje tko mu je najveći uzor, Gabriel je bez razmišljanja odgovorio: "Tata". Isti odgovor dao je i na pitanje o najdražem glumcu, potvrdivši da u ocu Reneu vidi najveću inspiraciju

HRT-ova multimedijalna emisija "Špica" na svom je TikTok profilu objavila kratki video u popularnom formatu "leksikona" u kojem su predstavili Gabriela Bitorajca, sina našeg proslavljenog glumca Renea Bitorajca. U dinamičnom intervjuu, devetnaestogodišnji Gabriel otkrio je nekoliko detalja o sebi, odgovarajući na brza pitanja dok su odgovori ispisani na ekranu. Tako smo saznali da studira glumu na Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu, a cijeli prilog zamišljen je kao simpatično i ležerno predstavljanje mladog glumca koji je, očito, odlučio krenuti očevim stopama.

@spicahrt @Gabriel Bitorajac Upoznajmo ga! #spicahrt #spica #hrt #gabrielbitorajac #leksikon ♬ izvorni zvuk - ŠPICA

Na pitanje tko mu je najveći uzor, Gabriel je bez razmišljanja odgovorio: "Tata". Isti odgovor dao je i na pitanje o najdražem glumcu, potvrdivši da u ocu Reneu vidi najveću inspiraciju. Da mu je obitelj najvažnija, pokazao je i kada je upravo njih naveo kao svoju najveću podršku na putu prema ostvarenju glumačkih snova. Osim što je otkrio detalje o svojoj budućoj karijeri, Gabriel je podijelio i jednu osobnu neostvarenu želju, skok iz aviona, pokazavši tako i svoju avanturističku stranu.

Prije više od 15 godina glumila je Sašku u 'Najboljim godinama', a sada živi daleko od gradske vreve
Zagreb: Glumac Rene Bitorajac
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Kratki i simpatični intervju za HRT-ovu 'Špicu' pružio je javnosti priliku da bolje upozna mladog glumca na početku njegove karijere. Gabriel je jasno pokazao smjer u kojem želi ići, ističući važnost obiteljske podrške i inspiraciju koju pronalazi u svom ocu, čime je potvrdio svoju odluku da s velikim ambicijama krene glumačkim putem. Gabriel, inače, ima i svoj YouTube kanal, a na njemu snima objavljuje zabavne videe s poznatim osobama iz Hrvatske. 
Ključne riječi
HRT špica Miro Čabraja gabriel bitorajac Rene Bitorajac showbiz

Komentara 3

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VA
VanjaPlank
14:55 17.06.2026.

Jel na agresivnog čaču ?

ZR
Ze Roberto u
14:53 17.06.2026.

Jel unučić ponosan na dedu partizančinu......

SV
Svastacuje
14:34 17.06.2026.

Ako je na oca...onda montira razne fotografije i za to prijavljuje Hrvatske navijače FIFI i U EFI.. Jabuka ne pada daleko od stabla...

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