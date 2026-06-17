VIDEO Evo kako danas izgleda i što radi sin Renea Bitorajca

HRT-ova multimedijalna emisija "Špica" na svom je TikTok profilu objavila kratki video u popularnom formatu "leksikona" u kojem su predstavili Gabriela Bitorajca, sina našeg proslavljenog glumca Renea Bitorajca. U dinamičnom intervjuu, devetnaestogodišnji Gabriel otkrio je nekoliko detalja o sebi, odgovarajući na brza pitanja dok su odgovori ispisani na ekranu. Tako smo saznali da studira glumu na Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu, a cijeli prilog zamišljen je kao simpatično i ležerno predstavljanje mladog glumca koji je, očito, odlučio krenuti očevim stopama.

Na pitanje tko mu je najveći uzor, Gabriel je bez razmišljanja odgovorio: "Tata". Isti odgovor dao je i na pitanje o najdražem glumcu, potvrdivši da u ocu Reneu vidi najveću inspiraciju. Da mu je obitelj najvažnija, pokazao je i kada je upravo njih naveo kao svoju najveću podršku na putu prema ostvarenju glumačkih snova. Osim što je otkrio detalje o svojoj budućoj karijeri, Gabriel je podijelio i jednu osobnu neostvarenu želju, skok iz aviona, pokazavši tako i svoju avanturističku stranu.

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Kratki i simpatični intervju za HRT-ovu 'Špicu' pružio je javnosti priliku da bolje upozna mladog glumca na početku njegove karijere. Gabriel je jasno pokazao smjer u kojem želi ići, ističući važnost obiteljske podrške i inspiraciju koju pronalazi u svom ocu, čime je potvrdio svoju odluku da s velikim ambicijama krene glumačkim putem. Gabriel, inače, ima i svoj YouTube kanal, a na njemu snima objavljuje zabavne videe s poznatim osobama iz Hrvatske.