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muško klasično

VIDEO Domenica otpjevala priču o muškarcu kojeg je upoznala gotovo svaka žena: 'Srećom, moj nije takav'

Foto: Promo
1/7
VL
Autor
Vecernji.hr
17.06.2026.
u 14:13

Iako pjesma opisuje muškarca na kojeg su mnoge žene barem jednom nasjele, popularna Dalmatinka priznaje kako inspiraciju nije tražila u vlastitom ljubavnom životu

Dovoljan je jedan pijani poziv u pola pet ujutro ili jedna fantastična laž da ga prepoznate. Upravo takvog muškarca Domenica je otpjevala u novom singlu “Muško klasično”, zaraznoj ljetnoj pjesmi koja na duhovit način progovara o ljubavnom tipu kojeg je barem jednom susrela gotovo svaka žena. Iako pjesma opisuje muškarca na kojeg su mnoge žene barem jednom nasjele, popularna Dalmatinka priznaje kako inspiraciju nije tražila u vlastitom ljubavnom životu.

“Srećom, moj partner nema nikakve veze s muškarcem iz ove pjesme. Mogu reći da je potpuna suprotnost svemu što opisujem u ‘Muško klasično’. Ali tijekom života upoznaš razne ljude i čuješ još više priča pa mislim da će se mnogi prepoznati u ovoj pjesmi ili će barem prepoznati nekoga iz svoje okoline”, kaže Domenica.

“Muško klasično” osvaja već na prvo slušanje zaraznim refrenom, ljetnim ritmom i stihovima koji će mnogima izmamiti osmijeh. Glazbu je radio Natko Smoljan, tekst Natko Smoljan i Petar Šarčević, dok su za produkciju zaslužni Smoljan i Skennybeatz. “Čim mi je Natko prvi put pustio pjesmu u studiju, znala sam da je to to. Već nakon prvog slušanja uhvatila sam se kako pjevušim refren, a u glavi sam odmah vidjela ljeto, vožnju uz more, otvorene prozore i ekipu koja ju pjeva iz svega glasa”, poručuje pjevačica.

Ljetni ugođaj prenesen je i u videospot snimljen uz more. U društvu plesačica, Domenica kroz opuštene i vesele kadrove donosi upravo onu atmosferu koju nosi i sama pjesma - puno sunca, plesa, smijeha i dobre energije. “Svako snimanje sa sobom nosi određenu dozu stresa i nepredviđenih situacija pa nije bilo drugačije ni ovaj put. Ipak, svi smo imali isti cilj - napraviti spot koji će pratiti energiju pjesme”, kaže Domenica.

Singl “Muško klasično” od danas je dostupan na svim digitalnim platformama, a nema sumnje da će se njegov refren ovog ljeta često čuti uz more, na pozornicama i na brojnim ljetnim playlistama.

Ključne riječi
pjesma Domenica Žuvela showbiz

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