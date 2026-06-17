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OTVORILA DUŠU

Nika Antolos o grupi Feminnem: 'Bilo je zloće i podmetanja, nismo plaćale uspjehe niti su nam ispadale grudi'

Feminnem osvojile nagradu za najvrćeniju pjesmu s prošlogodišnjeg CMC festivala
Foto: Sime Zelic/PIXSELL
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VL
Autor
Vecernji.hr
17.06.2026.
u 08:00

Njezine riječi potvrđuju i komentari ispod objave, gdje su se odmah javile i njezine kolegice iz grupe. Neda Parmać je kratko i jasno napisala "Idemoooo", dok je Pamela Ramljak ostavila emotikone srca, pokazujući da je veza između članica i danas neraskidiva

Pjevačica Nika Antolos podijelila je s pratiteljima na Instagramu izrazito emotivan trenutak, objavivši video u kojem se vozi u automobilu i strastveno pjeva jedan od hitova svoje grupe Feminnem. No, ono što je privuklo najviše pažnje bio je dugačak i iskren opis koji je pratila snimku, a u kojem se osvrnula na često trnovit put koji su ona i njezine kolegice prošle na domaćoj glazbenoj sceni. Objava je poslužila kao snažan podsjetnik na borbe s kojima se grupa suočavala, ali i kao oda njihovoj ustrajnosti, prijateljstvu i uspjehu koji su, kako Nika naglašava, postigle isključivo svojim radom i talentom.

"Često je Feminnem bio unižavan", započela je Nika svoju ispovijest, bez zadrške nabrajajući s kakvim su se sve kritikama susretale tijekom karijere. "Ne valja kako je koja obučena, ne odgovara rodno mjesto ili im koja izgleda glupo/bahato/ubaci svoju riječ."
U nastavku je istaknula ono na što je najviše ponosna: put koji su prešle bez korištenja skandala za privlačenje medijske pažnje. "Nikad se nije pljeskalo na dostig svega bez skakanja po krevetima kojekakvih njušaka, nikad nam nisu ‘slučajno’ ispale grudi na sceni, nit’ smo plaćale svoje uspjehe", jasno je poručila. Antolos se dotaknula i fenomena da su njihove pjesme bile općepoznate, ali se u javnosti nisu pjevale "na glas" zbog, kako kaže, "sistema". "Da je neka od naših stvari bila na engleskom, prošla bi 100 put’ bolje, ali nitko u svom selu ne uspije", zaključila je s gorkom ironijom.

Unatoč "šumu zloće i jasnim podmetanjima", Nika ističe da ih ništa nije moglo zaustaviti da i dalje vole glazbu i, što je najvažnije, jedna drugu. Njezine riječi potvrđuju i komentari ispod objave, gdje su se odmah javile i njezine kolegice iz grupe. Neda Parmać je kratko i jasno napisala "Idemoooo", dok je Pamela Ramljak ostavila emotikone srca, pokazujući da je veza između članica i danas neraskidiva.

FOTO Bujne obline Nives Celzijus cure na sve strane, obožavatelji: 'Može broj?'
Feminnem osvojile nagradu za najvrćeniju pjesmu s prošlogodišnjeg CMC festivala
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Podsjetimo, grupa Feminnem se nakon desetogodišnje pauze ponovno okupila 2022. godine, na oduševljenje brojnih obožavatelja. Da njihov povratak nije bio kratkog vijeka, dokazale su pobjedom na Zagrebačkom festivalu 2023. godine s pjesmom "Trending". Nikina objava dolazi kao potvrda da je ponos na zajednički put, koji uključuje i nastup na Eurosongu 2010. godine, snažniji od svih negativnih komentara s kojima su se suočavale.

*uz pomoć AI-a
Nika Antolos o grupi Feminnem: 'Bilo je zloće i podmetanja, nismo plaćale uspjehe niti su nam ispadale grudi'
Feminnem osvojile nagradu za najvrćeniju pjesmu s prošlogodišnjeg CMC festivala
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Ključne riječi
Hrvatska glazba pjevačica Nika Antolos feminnem showbiz

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