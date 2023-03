Marijan je tražio ljubav u showu, a na kraju oženio Tajlanđanku koju je upoznao preko Facebooka

survivor

Kandidati su se borili za 5 ličkih krumpira, plavi tim kritizirao kuharicu: 'Filip bi to bolje'

U igri je sudjelovalo po četiri natjecatelja iz svakog tima – dvije žene i dva muškarca. Jedan od njih bio je strijelac, a ostali pomagači. Na putu do cilja strijelcu je bilo zabranjeno dotaknuti tlo. Pomagači su mu bili dužni pomoću tri stalka postaviti pokretni most između svake platforme koji je strijelcu omogućio dolazak do kraja poligona. Prolazeći prepreke natjecatelji su putem trebali pokupiti ukupno tri zastavice, prsten i dvije vrećice s pijeskom. U trenutku kada su došli do cilja, morali su nabaciti vrećice s pijeskom na dva postolja i zakačiti prsten o klin. Onaj tko je prvi pobijedio u zadatku, osvojio je jedan bod za svoj tim. Hranu je osvojio onaj tim koji je prvi prikupio šest bodova.