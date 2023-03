Marko iz 'Braka na prvu': 'Andrea i ja više nismo zajedno, bio sam poseban muškarac u njenom životu'

Sociološki eksperiment 'Brak na prvu' spojio je Andreu i Marka, a zajednički su život odlučili nastaviti i izvan njega. Ipak ljubav nije potrajala nakon showa, a Marko je otkrio da je razlog bio posao i drukčiji 'mindset'. Kazao je da je njoj jedini plan raditi u tuđoj korporaciji kao manager dok on samostalno zarađuje kao poduzetnik u beauty industriji, zbog čega nisu mogli zajedno funkcionirati. Rekao je da se istinski zaljubio u Andreu, te da ju je upoznao s roditeljima što je za njega velika stvar.

- Nakon što je show završio, Andrea i ja smo odlučili dati si šansu izvan showa te smo vrlo brzo počeli živjeti skupa i zajedno gradili potencijalnu budućnost. Tijekom ljeta otišli smo na more u Nin, proveli predivnih tjedan dana te smo također bili kod njezinih u Slavonskom Brodu gdje me upoznala s ostatkom obitelji koji su me oduševili svi do jednoga, te sam baš bio sretan jer sam stvarno bio, a vjerujem i ostao poseban muškarac u njezinom životu jer nije upoznala nikoga s cijelom obitelji do tada. U devetom mjesecu smo bili kod mene u Daruvaru kada sam ju upoznao s roditeljima i mojim bliskim prijateljima na vjenčanju mojih najboljih prijatelja Hrvoja i Ane. Period nakon showa bio je jako dinamičan jer sam morao se naviknuti na život u Zagrebu, budući da nisam nikada preferirao Zagreb kao mjesto za život, ali čovjek radi ljubavi radi nevjerojatne stvari - izjavio je za RTL.hr.

Dodao je i da trenutačno nije zaljubljen, jer mu je jedino na umu razvoj i širenje njegova poslovanja.

- Moram biti iskren da mi je trenutno jedino na umu razvoj i širenje moga poslovanja i projekata koji su otvoreni, te želim ove godine ostvariti svoje zacrtane financijske ciljeve, tako da mi je trenutno fokus na prijatelje koji su mi ujedno i poslovni partneri, a kada se pojavi netko, bit ćete pravodobno obaviješteni. Osoba sam koja ima svoju misiju i jednu izreku koju mi je rekao jedan mentor: "Focus on you and the right one will too" - priznao je.

Naglasio je da se nakon showa najviše druži sa Stefanom, koji je ujedno i njegov poslovni partner. Tvrdi i da se druži s Lorenom i Manuelom, te da će mu Petra biti osobna liječnica u Zagrebu.

- Iz showa što se tiče muškaraca, najviše se družim na dnevnoj bazi s mojim prijateljem i poslovnim partnerom Stefanom, te Zoranom s kojim sam izgradio jedinstveno prijateljstvo, a koji me i nedavno ugostio u Novom Sadu, dok se s Dariom i Tihomirom čujem redovito, ali zbog daljine ne možemo se vidjeti često. Što se tiče ženske strane često se družim i izlazim s Lorenom i Manuelom pošto one također žive u Zagrebu, a kako će mi Petra biti osobna liječnica ovdje, s njom sam također u čestom kontaktu - zaključio je.

VIDEO Glumica podivljala zbog buke pa sa suprugom i kćeri uništavala imovinu, intervenirala je i policija