Vučić iz Davosa o Hrvatskoj: 'Podcijenili smo ih. Danas nismo glupi kao prije 30 godina’
Zloslutna poruka Trumpa uzdrmala svijet, pljušte reakcije: 'Nitko ne zna misli li na carine ili nešto puno gore'
SLAVI USPJEŠNU 2025.

Marija Mirković otvara novu godinu koncertom u Kontesi! Evo kako do ulaznica

Foto: Promo
VL
Autor
Vecernji.hr
21.01.2026.
u 16:09

Odličnu prošlu godinu najbolje je proslaviti koncertom za svoju odanu publiku i prijatelje. Upravo to je odlučila kantautorica i autorica brojnih hitova Marija Mirković koja će prvi ovogodišnji koncert održati u četvrtak, 23. siječnja u Klubu kazališta Komedija (Kontesa) s početkom u 20:30 sati

Marija je na glazbenoj sceni već dugi niz godina, a njezini koncerti uvijek pruže izvrsnu zabavu i druženje na kojemu se kako u publici tako na pozornici pridruže i izvrsni glazbenici s kojima godinama surađuje. Siječanjski koncert Marija je nazvala „Što te nema bar da svratiš“ prema skladbi koju iznimno voli i rado izvodi.

Prošla je godina bila izuzetno uspješna za Mariju. Napisala je glazbu za pjesmuDom si srcu mom“ kojom se mlada pjevačica Natali Radovčić predstavila na Dori. Uslijedila je skladba „Ti si bila moje sunce“ koju je napisala za mladog Martina Kosovca. Pjesma za koju je Marija napisala glazbu i tekst bila je pravi hit te je 13 tjedana bila prva na nacionalnoj top ljestvici. S pjesmom „Ona i ja“ Nenada Ninčevića i Raya,  Marija je nastupila je na festivalu „Melodije Jadrana 2025“ te rasplesanim i veselim nastupom podsjetila na svoje pjevačke početke koje je imala kao članica grupe The Frajle, u kojoj je tada bila i autorica najslušanijih pjesama te grupe. Krajem ljeta ostvaruje suradnju s Markom Škugorom koji je maestralno otpjevao Marijinu pjesmu „Vira i nevira“. Da Mariji  itekako dobro leži dalmatinski izričaj pokazuju i do sada napisane pjesme „Zaljubljen“ koju izvodi Cambi te „Dalmatinac zauvik“ i „Dođe vrime“ koje izvodi Mate Grgat.

Marija se voli našaliti pa kaže da piše bolje za druge nego za sebe i zato rado pjeva pjesme drugih autora kao što su Neno Ninčević, Alka Vuica, Ray... Idućih dana Marija će objaviti novu pjesmu „Znam me ja“ koju je napisala Beba Balašević i to za roman „Operacija Parabelum“ koji Beba je objavila prošle godine.

U novu godinu je ušla pjevajući na dočeku u novoobnovljenoj zagrebačkoj Gradskoj kavani s bliskim suradnicima, vrhunskim glazbenicima Filipom Gjudom, Brunom Matić, Ninom Krznarom i Filipom Vincekom te mladim kolegama Natali Radovčić i Petrom Brkljačićem. Gosti su bili iznimno zadovoljni glazbenom pričom koju su im složili za predivan ulaz u ovu godinu.

Marija se veseli svima koji će se pridružiti na koncertu u siječnju, a ulaznice za koncert mogu se kupiti putem Ulaznice.hr.
Marija Mirković

