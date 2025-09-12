Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 131
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#CHARLIE KIRK
#DRONOVI U POLJSKOJ
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
BREAKING
FBI otkriva detalje o ubojici Charlieja Kirka: 'Imamo ga'
Poslušaj
Prijavi grešku
ŽIVOT NA VAGI

Mare veselo ušla u novi izazov: 'U egzotičnom plesu sam puno bolja nego u egzotičnom voću'

Foto: RTL
1/4
VL
Autor
Vecernji.hr
12.09.2025.
u 15:37

U natjecanju o vrstama povrća i mesa - bilo je napeto. "U mesu sam na svom terenu, da sam pogriješio, ne bih sam sebi oprostio", otkrio je Zvone

Nutricionistica Martina Linarić posjetila je kandidate 'Života na vagi' i najavila - na jelovniku su znanje i kuhanje. Očekuje ih mali ispit znanja, a Ana je uvjerena da će novi izazov biti kompliciran. "Pobjednik će dobiti nagradu. Nadam se da ćete se dobro skoncentrirati", poručila je kandidatima Martina. Zvone je poručio da obožava kvizove, no nije siguran u sebe kada je Martinin izazov u pitanju. U natjecanju o vrstama povrća i mesa - bilo je napeto. "U mesu sam na svom terenu, da sam pogriješio, ne bih sam sebi oprostio", otkrio je Zvone.

Egzotično voće prvo je stiglo kao izazov, a mnogima je i to stvorilo probleme. "U egzotičnom plesu sam puno bolja nego u egzotičnom voću", zaključila je Mare kroz smijeh. "Baka će me ubiti kad me vidi", našalio se GALLASANDALLA kad je shvatio da ne prepoznaje omiljeno voće svoje bake Nade. No, teži dio izazova tek će uslijediti kada se Martini pridruže treneri. Koji tim će biti bolji - pogledajte u novoj epizodi 'Života na vagi' od 21.15 sati na RTL-u ili već sad na platformi Voyo.
Ključne riječi
showbiz Nova sezona RTL život na vagi

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Video sadržaj
ŽIVOT NA VAGI

Suze, emocije i neočekivani odlazak! Edo otkrio: 'Mislim da je on prvi u povijesti showa koji bi mogao izgubiti 100 kg'

Domagoj je idući stigao na vagu, a na prošlom vaganju imao je 214,9 kilograma. "Volio bih još bolje i jače, koji put glava hoće, ali tijelo ne da. Kada izađem, bit će nastavak ove priče. Prvi izazov sam odgledao i to mi je bilo najteže, mali izazov sam odradio najbolje što mogu", otkrio je Domagoj. Na vaganju je izgubio 6,7 kilograma, odnosno, 3,1% kilograma. "Bit ću hrabar pa ću reći ono što priželjkujem i osjećam. Mislim da je on prvi natjecatelj u povijesti 'Života na vagi' koji bi mogao izgubiti 100 kilograma", prognozirao je sretno trener Edo

ŽIVOT NA VAGI

Tjedan dana bazena za crvene, plavci se šale: 'Bit će teži na vagi jer će se napiti vode'

Zoran i Dubravko išli su drugi i Dudo je namjerno tresao gredu, što je njemu bilo jako zabavno. No Zoran se nije dao dekoncentrirati i odnio je bod za plavce. Sljedeći su bili Ivana i Ivica i crveni su odnijeli još jedan bod. Četvrti par bili su Josipa i Ana, koja je bila bolja. Marija je shvatila da je Sneki jača od nje pa je počela tresti gredu kao Dubravko, no nije uspjela u svom naumu i crveni su odnijeli još jedan bod. Zvonimir je bio bolji o Ivana, Ema od Nene, a Dominik od Tamare i crveni će zasluženo uživati tjedan dana u bazenu!

Učitaj još