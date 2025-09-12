FOTO Maja Lena Lopatny otkrila lijepe vijesti, čestitke pristižu sa svih strana

PR-stručnjakinja i kći naše proslavljene glumačke dive Mije Begović te pokojnog vaterpolista Ronalda Lopatnyja, Maja Lena Lopatny proslavila je svoj 35. rođendan! Jučer, 11. rujna objavila je fotografiju s intimnog obiteljskog slavlja. Na fotografiji ljubi svoju kćerkicu predivnog imena Mabel te im društvo pravi i Majin emotivni partner Karlo Šeparović.

"Najljepši rođendanski poklon je imati njih dvoje uz sebe", napisala je lijepa Maja Lena i oduševila pratitelje. "Sretna ročalica", "Sretan rođendan draga", "Sretaaan!", samo su neki od komentara na Instagram storyju njezinih prijatelja i pratitelja.

Podsjetimo, kako je i sama Maja Lena u nekoliko navrata istaknula, njezin je život dobio poseban smisao prije nešto više od godinu dana – zbog rođenja njezina kćerkice. U lipnju smo pisali o tome kako su svi zajedno, obiteljski, proslavili Mabelin prvi rođendan, a istog vikenda je i krštena. Ponosna majka tada je na Instagramu objavila i podijelila seriju bajkovitih fotografija i dirljivu poruku koja je raznježila njezine brojne pratitelje.

"Naša Mabel danas slavi svoj prvi rođendan. Godinu dana otkad smo naučili da srce može živjeti izvan tijela. Godinu dana otkad dišemo sporije, volimo jače i osjećamo dublje. Godinu dana otkad svijet ima najljepši smisao", započela je svoju emotivnu objavu Maja Lena, dajući svima uvid u dubinu ljubavi koju osjeća prema svojoj jedinici. Sretni roditelji, Maja Lena i njezin dugogodišnji partner Karlo Šeparović, za svoju su mezimicu organizirali proslavu iz snova u idiličnom ambijentu, okruženi najbližim prijateljima i obitelji.

Osim proslave prvog rođendana, malena je djevojčica primila i sakrament krštenja, a Maja je otkrila i njezino krsno ime koje nosi snažnu i duboku simboliku. "U subotu, naša djevojčica je i krštena – u najljepšem prisustvu: u krugu ljubavi, topline i zahvalnosti. Od tog dana nosi i svoje krsno ime: Mabel Rita po svetoj Riti – svetici nemogućeg", napisala je ponosna majka, otkrivši time koliko im to ime znači.

Fotografije s krštenja objavila je i Majina sestrična Lana Radeljak, kći Ene Begovića i Josipa Radeljaka. "Sretan veliki 1. rođendan i krštenje mojoj Mabel", napisala je Lana pozirajući s Mabel u naručju. Maja Lena za ovu je prigodu odabrala dugu, elegantnu haljinu boje šampanjca s jednim ramenom koja je savršeno istaknula njezinu vitku liniju, a za crkvenu ceremoniju kombinaciju je upotpunila profinjenim čipkastim šalom. Cijeli stajling odisao je glamurom i sofisticiranošću, a najljepši ukras bio je njezin osmijeh.