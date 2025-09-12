Naši Portali
ISPUNJENA SREĆOM

FOTO Maja Lena Lopatny otkrila lijepe vijesti, čestitke pristižu sa svih strana

VL
Autor
Vecernji.hr
12.09.2025.
u 10:42

Maja Lena Lopatny otkrila je kako je u društvu najmilijih slavila, a više detalja doznajte u nastavku

PR-stručnjakinja i kći naše proslavljene glumačke dive Mije Begović te pokojnog vaterpolista Ronalda Lopatnyja, Maja Lena Lopatny proslavila je svoj 35. rođendan! Jučer, 11. rujna objavila je fotografiju s intimnog obiteljskog slavlja. Na fotografiji ljubi svoju kćerkicu predivnog imena Mabel te im društvo pravi i Majin emotivni partner Karlo Šeparović.

"Najljepši rođendanski poklon je imati njih dvoje uz sebe", napisala je lijepa Maja Lena i oduševila pratitelje. "Sretna ročalica", "Sretan rođendan draga", "Sretaaan!", samo su neki od komentara na Instagram storyju njezinih prijatelja i pratitelja.

Podsjetimo, kako je i sama Maja Lena u nekoliko navrata istaknula, njezin je život dobio poseban smisao prije nešto više od godinu dana – zbog rođenja njezina kćerkice. U lipnju smo pisali o tome kako su svi zajedno, obiteljski, proslavili Mabelin prvi rođendan, a istog vikenda je i krštena. Ponosna majka tada je na Instagramu objavila i podijelila seriju bajkovitih fotografija i dirljivu poruku koja je raznježila njezine brojne pratitelje. 

Tko je majka Dominika Livakovića? Bila je u braku s bivšim državnim tajnikom, a danas ljubi zadarskog poduzetnika
1/16

"Naša Mabel danas slavi svoj prvi rođendan. Godinu dana otkad smo naučili da srce može živjeti izvan tijela. Godinu dana otkad dišemo sporije, volimo jače i osjećamo dublje. Godinu dana otkad svijet ima najljepši smisao", započela je svoju emotivnu objavu Maja Lena, dajući svima uvid u dubinu ljubavi koju osjeća prema svojoj jedinici. Sretni roditelji, Maja Lena i njezin dugogodišnji partner Karlo Šeparović, za svoju su mezimicu organizirali proslavu iz snova u idiličnom ambijentu, okruženi najbližim prijateljima i obitelji.

Osim proslave prvog rođendana, malena je djevojčica primila i sakrament krštenja, a Maja je otkrila i njezino krsno ime koje nosi snažnu i duboku simboliku. "U subotu, naša djevojčica je i krštena – u najljepšem prisustvu: u krugu ljubavi, topline i zahvalnosti. Od tog dana nosi i svoje krsno ime: Mabel Rita po svetoj Riti – svetici nemogućeg", napisala je ponosna majka, otkrivši time koliko im to ime znači.

Foto: Instagram

FOTO HRT-ova voditeljica nakon razvoda od poduzetnika u vezi je sa splitskim inženjerom! Zablistala je na špici
1/23

Fotografije s krštenja objavila je i Majina sestrična Lana Radeljak, kći Ene Begovića i Josipa Radeljaka. "Sretan veliki 1. rođendan i krštenje mojoj Mabel", napisala je Lana pozirajući s Mabel u naručju. Maja Lena za ovu je prigodu odabrala dugu, elegantnu haljinu boje šampanjca s jednim ramenom koja je savršeno istaknula njezinu vitku liniju, a za crkvenu ceremoniju kombinaciju je upotpunila profinjenim čipkastim šalom. Cijeli stajling odisao je glamurom i sofisticiranošću, a najljepši ukras bio je njezin osmijeh.

Komentara 2

IS
istokdole
11:04 12.09.2025.

hihih PR stručnjakinja!!!

Avatar IvanR
IvanR
10:58 12.09.2025.

Tko je ona? Neka liječnica?

