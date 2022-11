ŽELI SAZNATI ISTINU

Josip iz 'Ljubavi na selu' saznao šokantne obiteljske novosti: 'Moji nisu bili iskreni prema meni'

- Saznao sam da imam još jednu sestru. To je bio šok za mene. Ona je s tatine strane, a on mi ništa nije rekao. U kontaktu smo, samo želim saznati istinu! Mislim da to zaslužujem. Otkrio sam neke stvari u životu, a moji nisu bili iskreni prema meni, rekao je. Iako razočaran, sretan je što uz brata i sestru, ima još jednu blisku članicu obitelji