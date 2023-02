Madonna na Grammyjima nije dobila reakciju publike pa je sama morala moliti za pljesak

Kraljica popa Madonna (64) sinoć je na dodjeli nagrade Grammy bila prava zvijezda večeri. Madonna je sve u publici prvo šokiralo svojim izgledom, a potom joj se dogodio i još jedan neočekivani trenutak. Kraljica popa na pozornici je doživjela neugodan trenutak, jer je morala zamoliti publiku za pljesak.

- Evo što sam naučila nakon četiri desetljeća glazbene karijere: ako vas prozivaju šokantnima, skandaloznima, problematičnima, provokativnima ili opasnima, definitivno ste na dobrom tragu - rekla je pjevačica. No, nije dobila reakciju publike kakvu je očekivala, pa je sama zamolila za pljesak.

- Sada napravite buku - rekla je nakon čega je publika zapljeskala.

Inače, glazbenica je i prije toga već tražila pljesak jednom prilikom no tada nije nastala neugodna tišina kao ovoga puta.

“all you troublemakers out there you need to know that your fearlessness does not go unnoticed: you are seen, you are heard and most of all you are appreciated” #madonna #grammys



