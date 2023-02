Madonna zgrozila fanove izgledom na dodjeli 'Grammyja': Mora prestati s estetskim operacijama

Kraljica popa Madonna (64) pojavila se sinoć na dodjeli nagrada Grammy kako bi najavila nastup Sama Smitha i Kim Petras koji su izveli svoj hit "Unholy".

Glazbenica je poslala i poruku koju je namijenila takozvanim svim buntovnicima i izjavila da njihova neustrašivost ne prolazi nezapaženo.

- Evo što sam naučila nakon četiri desetljeća bavljenja glazbom. Ako vas prozovu šokantnim, skandalozno problematičnim, provokativnim ili opasnim, sigurno ste na dobrom putu. Ovdje sam kako bih zahvalila svim pobunjenicima koji kuju novi put. Morate znati, svi vi koji stvarate nevolje morate znati da vaša neustrašivost ne prolazi nezapaženo. Vi ste viđeni, čuje vas se i, najviše od svega, cijenjeni ste - izjavila je Madonna, koja u lipnju ove godine kreće i na svjetsku turneju. No, fanovi jedne od najvećih pop zvijezda svih vremena ostali su iznenađeni njenim licem. Odmah su uslijedili brojni komentari na društvenim mrežama, a neki su govorili kako je Madonna dobila Grammy za "najbolje novo lice".

"Madonna izgleda svježe, LOL", "Dakle, upravo gledam dodjelu Grammyja i Madonna mi baš i ne sliči Madonni", "Madonna mora prestati s plastičnim operacijama i prihvatiti proces starenja. Gotovo je neprepoznatljiva u ovom trenutku", "Bože moj, što si je to učinila?", "Madonna nekako izgleda kao ona pjevačica koja je pjevala Vogue i druge pjesme" samo su neki od komentara.

Madonna je svoje pramenove nosila razdijeljene po sredini i stilizirane u dvije zasebne pletenice koje su bile pričvršćene sa svake strane. Dvije manje pletenice padale su joj ispred lica.

Dok se obraćala publici stojeći pod jakim reflektorima na pozornici, Madonna je u desnoj ruci držala jahaći bič. Kako bi dodatno uljepšala svoj izgled za posebnu noć, pjevačica je nosila par naušnica u obliku križa, a na svoje prste dodala je i asortiman blistavog prstenja. Šminka joj je bila dotjerana i sastojala se od crne maskare i svjetlucave, zadimljene sjene, dok je isticala svoje plavo obojene obrve.

Podsjetimo, Madonna će na svojoj "Celebration" turneji slaviti 40 godina karijere. Glazbenica će nastupiti u 35 gradova, počevši s Vancouverom 15. srpnja. Nakon mnoštva sjevernoameričkih koncerata kreće u Europu, a turneja će završiti u Amsterdamu 1. prosinca. Madonna je rekla da je uzbuđena zbog predstojeće turneje te da se nada da će svojim obožavateljima "prirediti show koji su čekali".

U odabiru pjesama koje će izvoditi na turneji, 64-godišnjoj glazbenici neće nedostajati materijala i hitova. Neki od njezinih hitova koji su bili na samom vrhu top ljestvica su "In To The Groove" i "Like A Prayer", "Voguea", "Hung Up"... Govoreći za BBC 2017.godine Madonna je objasnila zašto je ponekad izbjegavala ove klasike izvoditi na prethodnim turnejama.

- Od nekih pjesama mi je muka i ne želim ih raditi. Dakle, ako sam izvodila "Material Girl" na turneji prije ili "Express Yourself" onda teško da ću nakon 88 nastupa te pjesme pjevati i na sljedećoj turneji. Ne mogu to ponoviti - rekla je tada za BBC. Uskoro ćemo saznati i koje je hitove pripremila za novu turneju.

