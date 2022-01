Lucija Lugomer progovorila o posebnom muškarcu u životu: 'Nikada te nisam skrivala, moje si sve'

Naša najpoznatija plus size manekenka Lucija Lugomer (29) protekli vikend uživala je na rođendanskom slavlju svog oca Željka kojem je tom prigodom posvetila i emotivnu objavu na svom Instagramu koja je oduševila njezine brojne pratitelje. Lucija je rano ostala bez majke, koja je umrla od raka dojke kada je influencerica imala samo 11 godina pa je brigu o njoj preuzeo otac Željko uz kojeg je odrastala okružena velikom ljubavi i podrškom. To je još jednom i potvrdila u objavi posvećenoj njezinom ocu.

- Tko god je imao prilike upoznati Željka, zna da pristojnijeg, nenametljivijeg, fer i nježnijeg čovjeka nisu nikada prije vidjeli. Nikada mi se nije petljao u moje stvari (tu je možda malo i pogriješio😄), puštao me i da svoje greške naučim sama, nikada se ne nameće, za svadbu je tražio samo 2 stolice više, radi i dan danas i NIKADA se na ništa ne žali. Koliko voli nas toliko je ljubavi uvijek imao za dati i tuđoj djeci. Nikada sebe ne stavlja na prvo mjesto i jedini je čovjek za kojeg sa potpunom sigurnošću mogu reći da mogu računati na njega i u 3 ujutro. Kod njega ne postoji bezizlazna situacija. Uvijek si dio mojih razgovora i onda kada nisi pored mene, nikada te nisam skrivala i svi me uvijek pitaju za tebe - napisala je Lucija ocu povodom 68. rođendana.

- Ne smijem plakati. On je tu. Napravila sam mu mače oči, ne jer su mu najdraže već zato što smo mu doma uvijek sve pojeli prije nego je došao njegov red. Danas, na 68. je njegov red💙 Tata, ti si moje sve. Ti si naše sve. Hvala ti što si mi baš ti najbolji prijatelj i znaj da to mjesto čuvam samo za tebe. U životu si želim još malo toga, ali, primarna je da pokupim što više tvojih kvaliteta te ih primijenim na svoj život. I da, da, da, i dalje srca osvajaš svojim palačinkama💙 U njegovu su kuću svi dobrodošli, a on grije toplinom pravoga tate, muža, brata, sina i dede. Svatko može biti otac, ali je nešto posebno potrebno za biti TAJO - zaključila je Lucija uz fotografiju s ocem i njihovim ljubimcem - bostonskom terijerkom Lulu.

Inače, Lucija je javnosti postala poznata po promociji pozitivnog odnosa prema vlastitom tijelu bez obzira na kilograme. Ženske obline putem društvenih mreža često promovira ne samo kao prihvatljiv nego kao i privlačan tip tijela. Zbog svog stava naišla je na mnogobrojne pohvale, ali susrela se i s brojnim kritičarima koji smatraju da svojim pristupim u javnosti promovira debljinu i nezdrav način života.

Foto: instagram VIDEO Omiljeni radijski voditelj Vicko: "2021. bi htio zaboraviti ako je moguće. Dobro sam se oporavio!"