Lijepa glumica sad je i voditeljica, a u emisiji preuređuje vikendicu svog dečka: 'Obožavam alate!'

Zagrebačku glumicu Ana-Mariju Percaić (35) od 16. listopada gledamo u posve novoj lifestyle emisiji na RTL-u, u kojoj je dobila priliku spojiti sve svoje strasti – interijer, glumu i voditeljstvo. Diplomirana dizajnerica interijera u emisiji se ne libi zasukati rukave i pokazati koliko prljav i zahtjevan građevinski posao može biti, a obećava i zanimljive goste, koji će joj pomoći u najzanimljivijim rubrikama. Počela je s vikendicom svojeg partnera glumca Hrvoja Klobučara na Plešivici, a tijekom emisija pokazat će i renovaciju njihova stana u Zagrebu koji je stradao u potresu. Međutim, vrijedna glumica posao u kazalištu nije stopirala pa priznaje da joj je bilo izazovno kombinirati probe i snimanja na gradilištu. Otkrila nam je kako joj je to ipak uspjelo, kako se snalazi kao voditeljica, zašto je ovo forma kakvu dosad nismo imali prilike vidjeti na televiziji, ali i kako se snalazi s 12-godina starijim partnerom na kazališnim daskama.

Emisija “GradiONA” nedavno se počela prikazivati. Kako ste se snašli u njoj?

Odlično, posebice s obzirom na to da je “GradiONA” moj prvi projekt u ulozi izvršne producentice. Sudjelovala sam u svakom segmentu realizacije, od priprema projekta pa sve do montaže, i moram priznati da tek sad shvaćam kompleksnost jednog takvog projekta, no srećom uz mene je na projektu bila genijalna ekipa, Ivan-Goran Vitez zaslužan za scenarij i režiju, Jelena Viljevac kao producentica i Duje Miliša zadužen za kameru i montažu.

Da se glumica okuša u voditeljskoj ulozi, to baš i nije često. Kako ste vi prešli tu granicu, uživate li u vođenju emisije?

U voditeljske vode ušla sam sasvim slučajno prije četiri godine i shvatila da uživam u tome, gostovala sam u emisiji Mirele Matković na Z1 televiziji, nakon čega me pozvala da vodim jutarnji program. Moram priznati da mi je trebalo nekoliko mjeseci prilagodbe, ali na kraju sam jako zavoljela tu formu, shvatila da sam se dobro snašla i da se super osjećam u toj novoj ulozi.

Imaju li gluma i voditeljstvo sličnosti?

I imaju i nemaju. U glumi si na sceni ili u kadru u kojem izgovaraš tekst koji je unaprijed naučen, a ti kreiraš lik iz kojeg interpretiraš. Vođenje je isto scenski posao, ali govoriš u svoje ime, tako da na neki način izlaziš iz svoje sigurne zone, prezentiraš temu, sugovornike, ali i sebe, nema lika koji stoji ispred tebe.

Inače, diplomirana ste dizajnerica interijera. Sudjelujete li u emisiji u odlukama o dizajnu i preuređenju ili ste ipak samo pod voditeljskom palicom?

Prije glume studirala sam modni dizajn, ali s obzirom na to da mi je tata bio u građevini, radionica i gradilište itekako su mi poznata mjesta, oduvijek me veselilo uređenje prostora i uređujem ih otkad znam za sebe. Tako je nastala i “GradiONA”, kao savršen spoj svih mojih ljubavi – uređenja, glume i voditeljskog posla pretočena u zabavan igrano-dokumentarni format, tako da, uz vođenje emisije i projekta, osmislila sam i dizajn cijelog interijera i eksterijera.

U najavi emisije pisalo je da će “zbog neobičnog pristupa temi mnogi biti potaknuti na renovaciju”. Kakav je to neobičan pristup temi?

Inzistirali smo na tome da “GradiONA” bude duhovit dokumentarni format u kojem ćemo pokazati stvarnu sliku renovacije, bez uljepšavanja i sa svim stvarima koje mogu poći krivo te iznenađenjima koja nas često zadese, jer to je stvarnost. Dajemo konkretne savjete i rješenja problema od samog početka do finog uređenja. Vjerujem da će ljudi prepoznati taj pristup, naučiti nešto i krenuti i sami kad vide da svi imaju iste probleme, jer svi znamo da renovacija nisu samo jastučići, tepisi i pastelne boje.

Rekli ste da ste presretni jer ćete gledateljima bez filtra pokazati kako izgleda jedan dan na gradilištu. Znači li to da ćete i vi zasukati rukave?

Apsolutno! Tako je i nastao naziv “GradiONA”, odrasla sam u radionici, obožavam alate i što god mogu, napravim sama. U emisiji sam s dečkima od samog početka, rušenja, šute pa nadalje.

Prva epizoda prikazuje kako preuređujete Hrvojevu vikendicu dok čekate rješenje za svoj stan koji je oštećen u potresu. Hoćete i preuređenje stana prikazati u emisiji?

Da, renovacija stana trebala je biti u emisiji, ali, nažalost, do početka snimanja zbog hrpe administracije, banke i neslaganja susjeda stan nije bio spreman za početak radova.

Spominjali ste i goste? Kakvi nas gosti očekuju i hoće li oni imati kakav fizički zadatak?

Imamo jako zanimljive goste iz emisije u emisiju. Neću otkriti koji su, morat ćete gledati, reći ću samo da je intervju forma s jako zanimljivim rubrikama.

Kako ste višemjesečna snimanja uspjeli uskladiti s kazališnim rasporedom?

Moram priznati da je period snimanja bio dosta izazovan, cijeli dan provodila bih na gradilištu jer to je tako kad se gradi, na nekim snimkama čak se vidi da smo radili i noću, a navečer predstave. Bilo je zahtjevno i fizički i psihički, ali sad kad je izašla prva epizoda i kad sam vidjela reakcije gledatelja, sve bih ponovila.

Poznato je da ste već dulje vrijeme u vezi s kolegom Hrvojem Klobučarom, s kojim ste igrali i u predstavi “Na parove razbroj’s”, u kojoj glumite više parova. Kako je raditi s partnerom?

Fenomenalno! Mi smo jedan od onih parova koji uvijek posao nose kući, jedan smo drugome najgori kritičari i najbolja publika. “Na parove razbroj’s” treća nam je zajednička predstava i očito dobro funkcioniramo zajedno, jer inače bismo već nakon prve odustali od glume u istim projektima.

Rekli ste da vas brak zanima samo na pozornici. Cijeli život imate isti stav?

Nije to moj stav, nego se trudim u intervjuima i izjavama govoriti o onome što radim i ne vjerujem da bi ljude pretjerano zanimalo hoću li se i kada udati. To sam rekla u jednom intervjuu upravo za predstavu “Na parove razbroj’s”. Naime, u jednoj priči nosim vjenčanicu pa je logično pitanje bilo kad će svadba, a odgovor je bio: “Trenutačno samo na sceni”.

