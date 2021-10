Nakon borbe s opakom bolesti: Preminuo Rossano Rubicondi (49), bivši suprug Ivane Trump (72)

Preminuo je Rossano Rubicondi (49), talijanski glumac i model koji je u javnosti bio poznat i kao bivši suprug Ivane Trump (72).

Rubicondi je neko vrijeme vodio bitku protiv zloćudne bolesti, karcinoma kože, iz koje nije uspio izaći kao pobjednik. Vijest o njegovoj smrti otkrila je televizijska voditeljica Simona Ventura na svom Twitteru.

"Rossano, hvala ti za putovanje koje smo prošli zajedno, za sva dobra, ali i loša vremena, hvala ti za suze i za smijeh, ali i za sve ono što smo napravili zajedno. Zbogom, počivao u miru!", napisala je Ventura.

Inače, Rossano je bio četvrti suprug Ivane Trump, a njihova ljubav bila je poprilično turbulentna. Nakon brojnih uspona i padova sredinom 2019. godine odlučili su definitivno krenuti odvojenim putevima. Unatoč tome što su se razišli kao ljubavni partneri i dalje su provodili puno vremena kao prijatelji.

- Još jednom sam slobodna žena. Imam slobodu raditi što želim, s kim želim i takav si lifestyle mogu priuštiti - kazala je medijima nedugo nakon prekida Ivana Trump koju je s markantnim Talijanom vezalo dugogodišnje prijateljstvo.

Par se vjenčao 2008. godine nakon šest godina ljubav, a domaćin vjenčanja bio je upravo Ivanin prvi suprug Donald. Bilo je to raskošno slavlje za 400 uzvanika koje je stajalo tri milijuna dolara.

Nakon samo godinu dana par se odlučio razvesti. Svoju sreću odlučili su pronaći s drugima, no naposljetku su svom odnosu ipak odlučili dati novu šansu. Ni tada nisu uspjeli, a Ivana je tada rekla kako se više neće udavati.

- Sada samo želim biti slobodna žena. Uživam u muškom društvu i imam velik broj muških prijatelja s kojima mogu ići na ručkove, večere i humanitarna događanja - govorila je Trump.

Rubicondi je nakon razvoda dospio u fokus javnosti i zbog teških uvreda na račun obitelji Trump. - Ivanu poštujem kao poslovnu ženu i glavu obitelji, no s njezinom djecom se nikada nisam slagao, jer su uvijek bila bezobrazna prema meni. Neprestano sam slušao o tome kako ne znam cijeniti to što imam. Briga me tko si ili tko su ti otac ili majka, no sa mnom se nitko neće tako razgovarati - započeo je Talijan i dodao kako nikada nije živio od njihovog novca.

- Nikada nisam uzeo niti novčić od njihove obitelji. Tim se ljudima sve vrti oko novca. Uopće nemaju srca, oni su smeća. Donald Trump Jr. je idiot i kreten, napišite to velikim slovima. Govorimo o jako glupoj djeci, osim Ivanke. Odvratni su, teški ološ i prije nego progovore o meni, oprat ću im usta sapunom. Oni su sramota za ljudski rod - pričao je tada očito povrijeđeni Rubicondi i svojim izjavama zgrozio javnost. Kasnije se pokajao, a s Ivanom je posljednjih godina bio u prijateljskom odnosu. Ona se o njegovoj smrti još uvijek nije oglasila.

