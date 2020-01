Legendarni voditelj opleo po glumcima: 'Uzmite svoje nagrade i odj**ite'

Na jučerašnjoj dodjeli Zlatnih Globusa, voditelj večeri Ricky Gervais, komičar i glumac bez dlake na jeziku, nije nikoga štedio. Inače je poznat po svom beskompromisnom stilu vođenja koji je prožet sarkazmom i cinizmom, pa tako ni na ovoj ceremoniji toga nije nedostajalo.

Prvi put je na mjesto voditelja Zlatnih Globusa došao 2010. godine, a otada je to ponovio još četiri puta. Nakon što su ga producenti ceremoniji zatražili da to učini i ove godine, obznanio je kako mu je to ujedno i zadnje vođenje Zlatnih Globusa.

Ne može se sa sigurnošću reći da je svima odgovaralo to što je on imao za reći pa su mnogi koji su se našli na "tapeti" slavnog glumca kiselo smijali u publici. Među njima je bila i Felicity Huffman, poznata "Kućanica" koju je Ricky prozvao zbog skandala s podmićivanjem na fakultetu, a onda je na red došao i "Me Too" pokret. Nije se spasio ni miljenik Hollywooda, Leonardo DiCaprio kojem je Ricky predbacio što uvijek izlazi s mlađim djevojkama.

- Leonardo DiCaprio otišao je na premijeru filma "Bilo jednom u Hollywoodu" i do kraja filma, njegova pratnja je bila prestara za njega. Čak je i Princ Andrew rekao "Daj čovječe, imaš skoro 50" - našalio se voditelj, a izreagirao je i Leonardo DiCaprio - s osmijehom i pljeskom.

U jednom od pronicljivih monologa tijekom vođenja, Ricky se obratio svima i poručio da svoju možebitnu pobjedu ne pretvore u politički govor.

- Ako osvojite nagradu večeras, ne koristite ju kao platformu za održavanje političkog govora. Niste u poziciji držati lekcije javnosti o ičemu. Ne znate ništa o stvarnom svijetu. Većina vas provela je manje vremena u školi nego Greta Thunberg. Tako da, ako pobijedite, prihvatite vašu malu nagradu, zahvalite svom agentu i bogu i odje**te - poručio im je voditelj te je uzvanike uspio nasmijati.

