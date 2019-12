Objavljene nominacije za Zlatni Globus: Šest je pripalo filmu sa Scarlett Johansson!

Netflixova drama "Marriage Story" u ponedjeljak je dobila najviše, šest nominacija za Zlatni globus, a s po pet nominacija slijede filmovi "Irishman", koji se također prikazuje na Netflixu i Tarantinov "Bilo jednom... u Hollywoodu" (Columbia/Sony), dok su Warner Brosov "Joker" redatelja Todda Phillipsa te Netflixov "The Two Popes" redatelja Fernanda Meirellesa osvojili po četiri.

Ceremonija dodjele Zlatnih globusa koja je često i više nego točan indikator o tomu kako će se i komu podijeliti Oscari, ove će se godine održati 5. siječnja u Los Angelesu.

U konkurenciji za najbolji dugometražni animirani film su Frozen 2, How To Train Your Dragon: The Hidden World, The Lion King, Missing Link i Toy Story 4.

U kategoriji najbolje filmske drame nominirani su 1917, The Irishman, Joker, Marriage Story i The Two Popes.

Za najboljeg filmskog redatelja nominacije su osvojili Bong Joon Ho za Parasite, Sam Mendes za 1917, Todd Phillips za Jokera, Martin Scorsese za The Irishman i Quentin Tarantino za Bilo jednom … u Hollywoodu.

Za nagradu u kategoriji najbolje televizijske dramske serije nadmetat će se Big Little Lies (HBO), The Crown (Netflix), Killing Eve (BBC America), The Morning Show (Apple Tv+) i Succession (HBO).

U kategoriji najboljeg scenarija našli su se Noah Baumbach za Marriage Story, Bong Joon Ho i Han Jin Won za Parasite, Anthony Mccarten za The Two Popes, Quentin Tarantino za Once Upon A Time… In Hollywood i Steven Zaillian za The Irishman.

U kategoriji najboljeg neameričkog filma ove su godine nominirani The Farewell, Les Miserables, Pain and Glory, Portrait of Lady on Fire i Parasite. U konkurenciji najboljeg glumca nominirani su Christian Bale (Ford v Ferrari), Antonio Banderas (Pain and Glory), Adam Driver (Marriage Story), Joaquin Phoenix (Joker) i Jonathan Pryce (The Two Popes).

Za najbolju glumicu nominirane su Cynthia Erivo (Harriet), Scarlett Johansson (Marriage Story), Saoirse Ronan (Little Women), Charlize Theron (Bombshell) i Renee Zellweger (Judy).

Za najbolju tv-seriju ili film nominirani su Kvaka 22, Černobil, Fosse/Verdon, The Loudest Voice i Unbelievable.

Glumice nominirane za najbolje ostvarenje u televizijskoj dramskoj seriji su Jennifer Aniston (The Morning Show), Olivia Colman (The Crown), Jodie Comer (Killing Eve), Nicole Kidman (Big Little Liew) i Reese Witherspoon (The Morning Show). Glumci nominirani za najbolje ostvarenje u televizijskoj dramskoj seriji su Brian Cox (Succession), Kit Harington (Game of Thrones), Rami Malek (Mr. Robot), Tobias Menzies (The Crown) i Billy Porter (Pose).

U konkurenciji najboljih glumaca u dramskoj televizijskoj mini seriji nominirani su Christopher Abbott (Kvaka 22), Sacha Baron Cohen (The Spy), Russell Crowe (The Loudest voice), Jared Harris (Černobil) i Sam Fockwell (Fosse/Verdon).

U konkurenciji najboljih glumica u dramskoh televizijskoj mini seriji nominirane su Michelle Williams, (Fosse/Verdon), Helen Mirren (Catherine the Great), Merritt Wever (Unbelievable), Kaitlyn Dever (Unbelievable) i Joey King (The Act). Nominacije za najbolju filmsku glazbu dobili su Motherless Brooklyn, Little Women, Joker, 1917. i Marriage Story. U konkurenciji najboljeg filma u kategoriji mjuzikla ili komedije nominirani su Dolemite Is My Name, Jojo Rabbit, Knives Out, Once Upon a Time in Hollywood i Rocketman.

U konkurenciji najbolje muške uloge u kategoriji mjuzikla ili komedije nominirani su Daniel Craig (Nož u leđa), Roman Griffith Davis (Jojo Rabbit), Leonardo DiCaprio (Once Upon a Time in Hollywood), Taron Egerton (Rocketman) i Eddie Murphy (Dolemite is My Name).

U konkurenciji najbolje ženske uloge u kategoriji mjuzikla ili komedije nominirane su Awkwafina (The Farewell), Ana de Armas (Knives Out), Beanie Feldstein (Booksmart), Emma Thompson (Late Night), Cate Blanchett (Where’d You Go Bernadette).

Nominacije su predstavili glumci Tim Allen, Susan Kelechi Watson i Dakota Fanning, a voditelj svečanosti, koja će se održati 5. siječnja iduće godine bit će provokativni i karizmatični Ricky Gervais. Riječ je o američkoj filmskoj nagradi koja se dodjeluje filmskim, a od 1970. i tv-ostvarenjima na svečanosti u Los Angelesu. Odluke donosi ocjenjivački sud stranih novinara koji prate zbivanja u Hollywoodu. Nakon prijenosa dodjele nagrada Oscar i Grammy, dodjela Zlatnih globusa najgledaniji je spektakl ove vrste.