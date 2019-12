Lana Jurčević: 'Sutra da trebam čistiti ulicu, ja bih čistila'

Ta na naaaa! Divne zenice, divna vecer i punooo emocije! Prvi @la_piel event je iz nas, ali bombardirat cu vas jos danima (sorry :)) Ovo je samo part 1! 😄 Btw od danas su Bozicni popusti na La PIEL u @bipahrvatska #tvojabipa 🌷HVALA svima koji su bili!🌷🌷🌷Love yaaaaa!!

