Lana Jurčević o pitanju koje ju smeta: 'Ne mogu vam pričati kako je imati djecu, ali mogu o ovome'

Pjevačica, poduzetnica i influencerica Lana Jurčević (37) na svojim je društvenim mrežama progovorila svom kozmetičkom brendu La Piel te pitanju koje ju često pitaju i koje ju smeta. Lana je objavila fotografiju na kojoj sjedi na podu okružena kozmetičkim proizvodima te drži slušalicu telefona na uhu. „Često čujem pitanje: počela si raditi kozmetiku kad je počela korona? (Aludirajući na to kako jadna nemam posla s pjevanjem jer je sve onemogućeno pa da si smislim drugi izvor prihoda pošto-poto). Znam da ih odgovor da je ideja nastala puuuno prije korone ne bi učinio sretnima…“, započela je Jurčević opis uz objavu.

„Skužila sam da ljudi misle kako kad netko radi više stvari nije zato jer žele i jer ih vesele druge stvari i imaju različite interese, nego zato što moraju... Skužila sam i da jako puno ljudi nema strast prema tome što rade i čim se bave. Plizzzz pa to je pola našeg života… Plizzz nemojte sjediti negdje gdje ne želite Ja vam ne mogu pričati o tome kako je imati djecu, kako im mijenjati pelene i odgajati ih. Ali mogu o ovome jer sam u tome 100/100. Da se razumijemo, stresiram se non stop, ali lakše je kad se stresiraš oko nečeg i nekog kog voliš nego kad ne voliš“, objasnila je, a zatim je ispričala kako je počela njezina priča s kozmetičkim brendom.

„La PIEL je počeo kao ideja prije sedam godina i tada je nastalo to ime. Kod mene sve počinje na ‘La’. Sve moje fix ideje. A stvari su se posložile za kozmetiku tek prije nekih tri i pol godine u trenutku kad sam nastupala non stop i kad sam imala najviše obaveza i posla. Nisam ništa ‘morala’. Htjela sam samo jedan proizvod, ne firmu s 10 ljudi. Jer mi nije palo napamet da će to voditi k tome. Bila sam skeptična i puna strahova i nisam mislila da to što me ljudi znaju, da je garancija da će nešto uspjeti. Koliko god mnogi mislili da je tako. Ali sam uvijek bila entuzijastična i puna ideja, želje i strasti. A zašto skeptična? Jer realno, tada… nije bila praksa baš da pjevačice ili javne osobe imaju svoje brendove, proizvodnje, pogone. Išla sam u totalno nepoznato, uložila sve što sam imala, a jedino poznato mi je bilo da sam oduvijek imala ljubav prema skincare-u i znala što i kako želim od svakog proizvoda“, opisala je Jurčević. Dodala je i da je zadnjih nekoliko dana provela od jutra do mraka po skladištima pakirajući robu. „Uživam. Sretna sam. I onda još kad vidim kad kamion dođe po narudžbe“, napisala je te se zahvalila svima.

Podsjetimo, Lana na svojim društvenim mrežama dijeli i nevolje koje su je snašle. Tako je u lipnju podijelila na Storyju da joj je skladište poplavljeno. „Ja sam doslovno stanje pred Hitnu", rekla je uzrujana pjevačica tada. Na snimci se vidio poplavljen pod, a u sljedećem storyju Jurčević objašnjava da je u susjednoj hali pukla cijev i da se sva voda izlila u dio skladišta koji ona koristi. Na snimci se vide i kutije koje su se raspale i razbacane su po podu, a Jurčević je objasnila da je pokupila 300 kutija jednu po jednu na velikoj vrućini. „Smršavila sam 10 kila od muke“, napisala je. Osim toga, Jurčević je tada za poplavu istaknula da joj more niti ne treba kada ima svoj izvor i slapove. Vrlo brzo javili su joj se pratitelji te ponudili svoju pomoć oko čišćenja, a ona je objasnila da nije potrebno te da će njezin tim to brzo počistiti.

