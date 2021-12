Nina Badrić iskreno: Sve što se taložilo u meni izašlo je u ovoj pjesmi, tekst je sam pao iz duše

Kraj godine donosi jednu od najljepših pjesama, baladu koja će zasigurno još godinama biti himna neuzvraćene ljubavi - predivan singl "Pamtim" - dive Nine Badrić. Pjesma je nastala u suradnji s Predragom Martinjakom, a Nina Badrić već tradicionalno potpisuje stihove za koje priznaje da su se već duže vrijeme 'kuhali' u njoj.

- Pjesma “Pamtim” je moja najintimnija pjesma do sada. Doslovno se napisala sama. Ja sam samo bila tu da uzmem papir i olovku jer “Pamtim” je sama pala iz duše. Emotivno sam je proživjela jer je meni poznato o čemu govori. Sve što se taložilo u meni izašlo je s njom van. Pokupila je iz mene sve emocije kao spužva, a ja vjerujem da će i publika prepoznati tu emociju i pronaći svoju osobnu vezu s njom." - rekla nam je Nina.

Ovako osobna pjesma trebala je i savršenu glazbu koja bi ju pratila, a Nina je za ovaj zadatak pronašla najboljeg partnera - dugogodišnjeg suradnika Predraga Martinjaka koji s njom potpisuje glazbu.

- Hvala Predragu Martinjaku koji me savršeno prati već godinama u stvaranju glazbe i koji ima veliko povjerenje u sve što zajedno radimo.” - rekla je Nina. Spot za pjesmu režirao je Dario Radusin, a pjesma će svoje mjesto pronaći i na novom albumu Nine Badrić koji izlazi 10. prosinca. Radi se o the best off CD-u - Dani i godine koji obuhvaća Ninine najveće hitove od 2014. godine do danas. Album će u prodavaonicama biti na raspolaganju od 13. prosinca, a na streaming servisima dostupam je već 10. prosinca.

Osim promocije nove pjesme i albuma, Ninu čeka ju i brojni nastupi u prosincu, tako 13. i 14. prosinca nastupa u Beogradu u centru Belekspo s Vladom Georgijevim, 18. prosinca je na Adventu u Čepinu, 30. prosinca u Budvi, a 31. prosinca u Brčkom.