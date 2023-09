Lana Jurčević javila se iz bolnice i pokazala kako provodi vrijeme: 'Kad ti je teško...'

Lana je nedavno na društvenim mrežama otkrila kako ona i Filip očekuju prinovu. Dodala je i datum 16. ožujka 2023. godine, što je vjerojatno dan kada je videozapis nastao, odnosno kada je doznala da je trudna. Nedugo nakon toga Lana je na Instagramu napisala kako zbog zdravstvenih razloga mora otkazati svoje koncerte, a nedugo nakon otkrila je i da se zbog djeteta nalazi u bolnici.

“Ovo je početak kraja”, bila je rečenica doktora dok smo sjedili na odjelu hitne na kojoj sam završila tog nesretnog petka", započela je emotivnu objavu Lana u kojoj je otkrila kako je beba dobro, no da je ona morala primiti više od 70 doza antibiotika, "‘milijun’ pikanja u vene koje više nisu imale ‘snage’, krvarenje, komplikacije, gomila neizvjesnosti…".

Sada se ponovno javila pratiteljima, ovaj put na TikToku, i otkrila kako provodi vrijeme u bolnici.

"Kad ti život da limune, napravi limunadu. Ponekad i kad ti je teško, nađi stvari koje te vesele ili oraspolože, koliko god banalne bile. A možeš i čitati, raditi na sebi, vjerovati u dobre stvari... svašta, ti biraš :) ", napisala je Lana pored videa u kojemu je otkrila da čeka cimericu u bolničkoj sobi da igraju zajedno UNO karte.

@lalana 😅😅😅 Kad ti zivot da limune, napravi limunadu 🍋 Ponekad i kad ti je tesko, nadji stvari koje te vesele ili oraspoloze, koliko god banalne bile.. a mozes i citati, raditi na sebi, vjerovati u DOBRE STVARI.. svasta, TI BIRAS :) ♬ original sound - razvedenamajka

Podsjetimo, Lana je nedavno na društvenim mrežama podijelila i video u kojem je pokazala trenutak kad je svom dečku obznanila da će postati roditelji. Podijelila je i snimke na kojima se njih dvoje grle, a u opisu je dodala i emotikon dječje bočice. A emotivnim videom sve je raznježila.

"Znam kako zvuči… i nama su se ‘odsjekle noge’ u tom trenutku, ali ne bih htjela da ovo bude neka tužna priča, već priča u kojoj možemo birati put kojim ćemo ići: kako u neizvjesnosti, s ne tako optimističnim prognozama i u stvarima nad kojima nemamo kontrolu, ipak možemo pronaći onu neku nadu i svjetlo koju je dovoljno da ponekad vidiš samo TI. I tako ide dan po dan, sat po sat, minutu po minutu. I sve prepustiš Onom Gore", napisala je pored videa i nastavila:

""Neka ova priča bude posvećena svim ženama od kojih su me dijelili samo zidovi i pokoji bolnički krevet, svim onim ženama koje su tu bile i prije i bit će nakon mene, svim ženama koje prolaze toliko toga, a da o tome ne znamo ništa, da ih ne vidimo i ne čujemo nigdje jer, hej, o tome se ne priča. To se ne dijeli sa svijetom, to je toliko bolno i osjetljivo da to skrivaš samo za sebe i možda svoj najuži krug ljudi, ako i to... Te žene ne srećemo nasmijane na ulicama i oko sebe, ne gledamo njihove trudničke, savršene slike na društvenim mrežama… Neka ova priča bude posvećena svim lavicama koje se svaki dan bore za svoje bebe, na ovaj ili onaj način, za sve žene i parove koji se bore s tim da postanu roditelji…", napisala je Jurčević i dodala da je zbog ove situacije odlučila preispitati svoje prioritete.

