Najveća podrška Ademiju je kći našeg bivšeg reprezentativca s kojom ima i dva sina

Posljednjeg dana prijelaznog roka navijači Dinama dobili su najbolju moguću vijesti. Naime, u plavi tabor vraća se kapetan Arijan Ademi (32). Popularni Aki tako će ponovno uzeti dres s brojem 5, nakon samo jedne polusezone provedene u Kini. Premda je danas reprezentativac Sjeverne Makedonije, Arijan je pravo "šibensko dite". Naime, Ademiji su se prije više od 70 godina iz Tetova preselili u Šibenik, u kojem su rođen i Arijani njegov otac Tadži, koji desetljećima vodi popularnu slastičarnicu "Calimero", tik uz glavni šibenski park.

- Nogometom sam se počeo baviti jer sam kao klinac od 9 godina bio debeo. Izgledao sam poput loptice, pa sam odlučio učiniti nešto za svoje zdravlje, skinuti koju kilu. Zato sam došao u Šibenik, a vidite kako se to skidanje kila završilo. Ali sam se morao odreći kolača iz naše slastičarnice, kazao je u jednom intervjuu.

Počeo je u mlađim uzrastima Šibenika, a 2007. godine je zaigrao za seniorski sastav. Zanimljivo, Arijan je kao nepuni 16-godišnjak debitirao za prvu momčad Šibenika baš protiv Dinama u Maksimiru.

Nakon Šibenika, s kojim je igrao u završnici hrvatskog nogometnog kupa 2010. godine i gdje je bio standardni prvotimac te najmlađi kapetan kluba u povijesti, Arijan Ademi je 28. svibnja 2010. prešao u Dinamo Zagreb. Igrao je za hrvatske nogometne reprezentacije do 18, do 19, do 20 i do 21 godine. Bio je član i hrvatske A reprezentacije odigravši 3 utakmice. Nakon što nije bio pozvan na SP 2014. godine u Brazilu, Ademi je odlučio, 2014. godine, igrati za Sjevernu Makedoniju. Najteže u karijeri, ali i cijelom životu bilo mu je kada je 2015. dobio četverogodišnju suspenziju zbog uzimanja dopinga. Kazna je kasnije prepolovljena, i Aki je od 2017. godine ponovno zaigrao za Dinamo.

- Ne znaš kako je to ušlo u tvoje tijelo. Sumnjao sam u sve, prijatelje, bližnje... Bilo mi je jako teško u tom periodu. Sumnjao sam da mi je netko podmetnuo. Ne vjeruješ nikome, ni obitelji... No vjerovao sam da to nekako mora izaći, da se mora dokazati kako je to ušlo u moje tijelo. Bio sam ljut, bijesan, ali kasnije shvatiš da je to život i kreneš dalje. Puno mi je pomoglo jer je klub bio iza mene koji me plaćao obje godine suspenzije. Da su me ostavili samog bilo bi mi puno teže - rekao je Ademi nakon što se vratio. Tada je otrkio da je i dalje jako oprezan.

- I dalje imam traume, bojim se svega, pazim na sve. U kafićima tražim da preda mnom otvore kolu. Možda je to i prevelika fobija, ali nadam se da će s vremenom i to proći - rekao je Ademi pa naglasio:

- Najviše me ubijalo što nikome nisam u početku mogao dokazati da nisam uzeo ništa svjesno. Neka zadovoljština sad mi je ipak to što sam dokazao da nisam svjesno unio ništa zabranjeno u svoje tijelo. Čini mi se da nije ostavilo ljagu na mom imenu u javnosti.

Arijan privatni život drži što dalje od javnosti pa rijetko priča o svojoj vezi s djevojkom Andreom, s kojom ima dva sina. Svojedobno je istaknuo kako mu je Andrea uvijek podrška kada mu je najteže. Upoznao ju je nakon što je krenuo igrati padel na Velesajmu, a u vezi su sedam godina. Andrein otac je inače bivši nogometaš Rijeke i hrvatski reprezentativac Janko Janković . Kad je mu bilo teško u karijeri išao je na padel, sport sličan tenisu. Njega je upravo Andrein otac doveo u Zagreb.

- Da, da, to je ona priča: kad ti se u životu zatvore jedna vrata, otvore se druga - rekao je tada Arijan.

