Sandra Perković otkrila bez čega ne može prije natjecanja: 'Edis me pitao hoćemo li zvati i čistačicu'

Sandra Perković je u studiju TOP RADIJA Barbari Kolar otkrila kakva je prema sebi kada ne ostvari rezultat s kojim je zadovoljna.

“Najviše volim biti prva, valjda je to jasno i zato se toliko dugo bavim i dajem sve od sebe. Kada nisam prva užasna sam prema sebi i općenito najveći sam si kritičar, stvarno ne volim neuspjeh jer sam svjesna i znam koliko sam dala u nešto. Znam omjer toga koliko daš i koliko ti se treba vratiti i onda kada se ne poslože sve kockice jer nije baš sve u vašim rukama budem prvo malo razočarana, onda tužna, ljuta, zatim zaboravim i idemo dalje.”, rekla je Sandra.

Kako je i rekla, ne poslože se uvijek sve kockice. Otkrila je što je može omesti i koji su to faktori koji utječu da rezultat ne bude onakav kakav je zaslužila svojim trudom.

“Ove godine bilo je Svjetsko prvenstvo u Budimpešti u kolovozu i uvijek na početku sezone znamo koja su nam glavna natjecanja i koji su nam glavni ciljevi. Svjetsko prvenstvo je bilo cilj broj jedan, finale Dijamantne lige koje me očekuje 17. rujna je cilj broj dva i naravno ostali mitinzi Dijamantne lige uključujući naš ‘Boris Hanžeković’. Onda cijelu sezonu tempirate ka tim natjecanjima, no nažalost, krajem 4. mjeseca prije otvaranja same sezone sam se dosta povrijedila. Bila je povreda zadnje lože, desni zglob mi je bio pred pucanje i to me dosta unazadilo. (…)”, rekla je Sandra.

VEZANI ČLANCI:

“Puno je to stvari na koje su se moji prijatelji znali smijati kada kažem da ne smijete ići na pedikuru tipa sedam dana pred natjecanje u slučaju da se nešto dogodi, da se upali. To su sve sitnice o kojima morate razmišljati.”, rekla je poznata sportašica.

Iznenadila je Sandra Barbaru kada joj je otkrila i koliko dugo se u ovom sportu koristi isti disk.

“Dugo traje jedan disk, pogotovo ako bacate u adekvatnim uvjetima, a to znači da nema puno kamenja na bacalištu ili stupova koji mogu zasmetati. Do četiri, pet godina sigurno, ako se neki disk na trenigu potrga ranije, zamijenite ga. Ja ih mijenjam svaki olimpijski ciklus.”, rekla je najbolja hrvatska atletičarka.

Konkurenciju voli, a najviše kada se priprema za samo natjecanje, kada zna koliko su ostale cure spremne i koliko mogu.

“Ne opterećujem se s njima, uvijek bacam za sebe i ranije kada sam bacala po pet, šest metara dalje nego druge djevojke u svijet uvijek sam samu sebe bodrila i motivirala. Volim što je žensko bacanje diska u svijetu jako skočilo. Nakon mojih 70 metara djevojke su vidjele da je to moguće baciti pa sada imamo puno djevojaka koje su prebacile, koje su na granici 70 metara. Lijepo je biti prva koja je povukla kolonu.”, rekla je Sandra.

Davne 2004. godine Sandra je na spomenutom memorijalu nosila košare.

“To je bila velika čast. 2006. godine sa 16 godina sam prvi put bacala na ‘Hanžeku’ i s 14 godina sam bila ‘košaronoša’. Tada sam upoznala Dwight Phillipsa koji ima 8,60 metara u skoku u dalj i danas nas očekuje na samom trgu skakanje u dalj tako da pozivam sve da podrže naše sportaše i zvijezde koje će tamo doći.”, rekla je poznata hrvatska sportašica.

A čega se u životu odrekla da bi došla do ovoga uspjeha:

“Iskreno, ničega se nisam odrekla. Radim ono što volim i stvarno uživam. Možda nisam na svakom rođendanu, nisam na moru u špici sezone, ne mogu otputovati na sedam dana kada mi se prohtje, ali mislim da si ja to sve odlično složim i napravim tako da uvijek imam vremena za sve i za obitelj, za prijatelje, za putovanja tako da se, koliko to zvuči nestvarno, ničega nisam odrekla.

Otkrila je Sandra da nema poseban ritual prije natjecanja, ali bez nečega ipak ne može:

“Nemam neki poseban ritual, više imam to nešto da ne mogu napustiti hotelsku sobu ako nije sve na svome mjestu, ako stvari nisu posložene. Onda mi Edis zna više puta reći ‘hoćemo li tražiti čistačicu da nam da domestos da pređeš i po WC-u?’. To me smiruje i daje mi mirnoću kod samog nastupa. I naravno, kuća, prije nego što odem na natjecanje ili na neki put, mora biti blistava. Onda kaže Edis da ‘umjesto da razmišljam kako će mi biti lijepo na putovanju, moram misliti jesam li promijenio posteljinu. “

A čime se počasti kada završi neko natjecanje:

“Putovanja tijekom sezone su nemoguća. Rijetko kad možemo izdvojiti neki vikend. Najviše volim s Edisom ili prijateljima otići na večeru i podružiti se…”

Na gostovanju je Barbara otkrila kako je Sandra probala njezina dva jela i oduševila se.

“To su bile najbolje lazanje koje sam ikada pojela u životu, a vjerujte mi, dosta putujem i probala sam sve i svašta od hrane jer sam gurman. Tvoje lazanje i dan danas nemaju premca.”, rekla je Sandra ali i otkrila koliko je važna prehrana u životu sportaša:

“Prehrana i odmor za sportaša su glavni aduti koje sportaš može imati. Kada je sezona, volim biti u režimu jer se osjećam bolje i moje tijelo je bolje i vidi se na treningu velika razlika. Mislim da je i psiha jako bitna. Kada je sportaš sretan i psihički i fizički onda sve ide lakše. A najčešće griješim, odnosno pretjerujem nedjeljom kada smo kod mame na ručku, a mame kao mame umjesto tri porcije naprave šest tako da onda malo pretjerujem. “

VIDEO: Aleksandar Stanković: Već 14 godina se borim s depresijom, skroz sam bio dezorijentiran uoči jedne emisije