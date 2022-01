Kiki Rahimovski: Tri dana prije imao sam strašan predosjećaj, htio sam da ozdravi

U Maloj dvorani Vatroslav Lisinski danas u 11 sati održana je komemoracija za Akija Rahimovskog koji je u 68. godini preminuo 22. siječnja u Novom Mestu u Sloveniji. Dirljivim govorima njegovi prijatelji i suradnici oprostili su se od pjevača koji je od 1975. godine bio pjevač Parnog valjka. Akijev sin Kiki prije komemoracije je rekao da je od tate dobio najvažniju lekciju o glazbenoj karijeri, a to je da uvijek pjeva iz srca i obećao je kako će se u svojoj karijeri uvijek držati te misli.

- Tri dana prije imao sam strašan predosjećaj... Čuli smo se mi svaki dan. Toliko sam silno želio da se vrati, da ponovno stane na pozornicu jer sam znao da on bez pozornice umire. Htio sam da ozdravi. Meni je tata bio strašno velika potpora, ponosan na mene. Nismo previše pričali o tome, ali puštali smo si međusobno naše pjesme i komentirali ih. To je nama bilo sasvim dovoljno, komunikacija kroz glazbu koja je bila čista ljubav - izjavio je poslije za Story.hr. Svi koji su poznavali Akija slažu se u jednom, da je energija i veselje koje je pokazivao na sceni tijekom nastupa bila prisutna uvijek i kada su se svijetla pozornice ugasila i kad je bio u okruženju svojih najmilijih i prijatelja i uvijek je bio spreman svakome pomoći.

- Nije me slušao, ali i on je meni znao reći istu stvar sto puta pa smo jedan za drugim plakali. On se brinuo za mene, ja za njega. Njegova sam krv, što da radim... Razmišljam o svemu. Kada se ovako nešto dogodi, malo čišće vidiš neke stvari koje su možda bile tu u magli... Ma da, treba se davati do kraja da nam svima bude bolje. Moj tata bi pomogao psu na cesti, čovjeku kojeg uopće ne poznaje... - rekao je Kiki.

