U Lisinskom komemoracija na kojoj prijatelji i obitelj odaju počast nezaboravnom Akiju

Od Akija Rahimovskog jučer su se na Mirogoju oprostili članovi njegove obitelji i prijatelji i kolege koji su se i danas okupili u Maloj dvorani Vatroslav Lisinski kako bi na komemoraciji odali počast ovom velikom glazbeniku iznimnog glasa i nepresušne energije. Cijela regija još uvijek se oprašta od legendarnog glazbenika koji je iznenada preminuo 22. siječnja u Novom Mestu u Sloveniji. Pozlilo mu je dok je sa suprugom i kćeri bio u šetnji prirodom, a nekoliko dana prije toga u jednoj zagrebačkoj klinici su mu ugrađeni stentovi. Opraštajući se jučer od svog dragog prijatelja Husein Hasanefendić Hus bio je slomljen i nije mogao zaustaviti suze, a danas je rekao:



- Voli bih da ga se sjećamo s njegovim zaraznim osmijehom i optimističnom željom za ispunjenim životom. Teško je, evociramo uspomene i ja sam jučer na sahrani puknuo, tada sam shvatio da je gotovo, precijenio sam svoje emocije. Ovo je prigoda da se slavi. Došao je k meni 1975. pokupio sam ga na kolodvoru i došao je k meni i onda se dogodio potres, bila je to najava njegovog dolaska te potrese je do nedavno prenosio po dvoranama. Pitao sam se je li to trebalo ovako završiti, ali realno je jer u svom sustavu nije imao kočnice. Pola je mojih bora zbog njega ali ispunjao mi je srce. Tko je njega mogao zamisliti kao starčića na klupi da hrani golubove, morao je otići ovako. Utješno je da se u zadnjim trenucima vidjelo do koje mjere su ga ljudi voljeli i poštovali. I Aki je bio nesiguran u sebe, prije koncerta bi nestao i imao je tremu, a ovo je potvrda da su ga ljudi voljeli i da će dugo ostati u svim sjećanjima. - kazao je Hus.