Kći Putinovog glasnogovornika koja je i prije svojim potezima privlačila pažnju objavila da se protivi ratu, pa obrisala objavu

Elizaveta Peskova (24), kći Putinovog glasnogovornika Dmitrija Peskova našla se u središtu javnosti nakon što je na Instagramu objavila story kojim se protivi ratu u Ukrajini. „Ne ratu“, napisala je hashtag koji se često koristi među protivnicima ruske invazije na ruskom govornom području. Nakon pažnje koja je pridana tom Storyju, Elizaveta je obrisala objavu, a taj potez nikog nije začudio jer je njezin otac pred medijima branio ruski napad na Ukrajinu.

Inače, Elizaveta je i prije izazvala medijski interes i to kada je postala pripravnica europarlamentarca Aymerica Chaupradea te je to izazvalo zabrinutost da će preko nje curiti informacije do Kremlja.

Peskovu na društvenim mrežama prati više od 189.000 ljudi, a ona objavljuje mnoge fotografije na kojima pokazuje kako uživa te gdje se nalazi i što radi.

Elizavetini roditelji su se rastali kada je imala 14 godina te je tada ona otišla s majkom živjeti u Pariz. Tijekom školovanja pokazivala je interes za slikanje, a kasnije je upisala i Paris School of Arts te paralelno moskovski Institut za afričke i azijske zemlje.

Na svojem je Instagramu često kritizirala ruski obrazovni sustav, a protivila se i inicijativi da se rodbini državnih dužnosnika zabrani odlazak iz Moskve.

VIDEO Mia Dimšić i Damir Bačić govore o Dori i optužbama kako je pjesma Guilty Pleasure - plagijat