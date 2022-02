Hrvatski novinari povezli izbjeglice iz Ukrajine: 'Kombi za 7 u nekoliko sati postao je kombi za 20'

Hrvatski novinari jučer su napustili Kijev, a ni nakon više od 24 sata još uvijek nisu izašli iz Ukrajine. Ekipe N1 televizije, RTL-a i Nove TV voze se u kombiju u dugoj koloni prema poljskoj granici, a novinarka N1 Ana Mlinarić na Twitteru je objavila kako su u kombi primili i izbjeglice.

- Tisuće Ukrajinaca bježe od rata. Granični prijelazi su zakrčeni automobilima pa se pješači kilometrima. Zato smo neke poveli. S nama su bile majke s djecom, djeca koju mama čeka s poljske strane, starija gospođa. Kombi za 7 u nekoliko sati postao je kombi za 20 - napisala je Mlinarić na Twitteru. Inače, kolona na granici duga je 40 kilometara. Ana se sinoć javila uživo u program, a tada je rekla i kakva je situacija na granici.

Tisuce Ukrajinaca bjezi od rata. Granicni prijelazi su zakrceni automobilima pa se pjesaci kilometrima. Zato smo neke poveli. S nama su bile majke s djecom, djeca koju mama ceka s poljske strane, starija gospoda. Kombi za 7 u nekoliko sati postao je kombi za 20. #n1info pic.twitter.com/qk2z6xrsFg — Ana Mlinarić (@Ana_Mlinaric) February 26, 2022

- Prošli smo Žitomir, prošli smo 170 kilometara od Kijeva, a vozimo se već 8 sati. Iz Kijeva su otišle tisuće ljudi. Mi se svih 8 sati vozimo u koloni, koja više stoji nego se kreće, nekad je malo protočnija, to je velika količina vozila. U smjeru prema Kijevu se rijetko vidi koje vozilo, uglavnom su to vozila hitne pomoći i vojna vozila. Do granice još imamo oko sedam sati, prema navigaciji. Ovaj dio puta prolazi bez neugodnih iznenađenja, primijetili smo na nekim punktovima blokade gdje provjeravaju tko prolazi. Još ćemo se najmanje sedam sati voziti do poljske granice, a onda je pitanje koliko će se tamo čekati. Razgovarala sam s ljudima koji su jučer otišli, na granici su čekali i do 10 sati - rekla je u javljanju iz auta.

- Puno je tu obitelji i muškaraca, pitanje je odlaze li i oni ili samo voze svoje obitelji, s obzirom na to da je na snazi opća mobilizacija, i zapravo muškarci od 18 do 60, a predsjednik republike danas je ukinuo gornju granicu za muškarce, svi muškarci ne smiju iz zemlje, to vrijedi i za našeg vozača tako da ćemo i mi biti prebačeni samo do granice - dodala je Mlinarić.

