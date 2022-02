The Boss se napričao s ekipom za svojim kuhinjskim stolom. Naišli su mu Vedder, Mellencamp i Obama

Tri američke rock zvijezde i bivši američki predsjednik zadnjih su mjeseci imali isprepletene i povezane puteve. Iako su i ranije imali dodirnih točaka i suradnji, aktualno povezivanje prije svega je proizvod nove pandemijske medijske stvarnosti. Radi se o Eddieju Vedderu, Johnu Mellencampu i Baracku Obami koji su se našli za “kuhinjskim stolom” i pod video nadzorom Brucea Springsteena, s kojim su razgovarali pred kamerama ili snimili duete, a usput obavili temeljite, otkrivalačke razgovore koje su na raznim platformama, od televizija do društvenih mreža, pogledale stotine tisuća ljudi. Krenimo od najnovijeg; Eddie Vedder ima novi samostalni album “Earthling”, a s Pearl Jam ovog ljeta dolazi na europsku stadionsku turneju. Radi se o koncertima koji su trebali biti održani još 2020. nakon objavljivanja posljednjeg Pearl Jam albuma “Gigaton” u ožujku te godine, ali je istog mjeseca stigla i globalna pandemija pa su nastupi prvo odgođeni u prošlu, a zatim u ovu godinu. John Mellencamp pak ima novi album “Strictly a One-Eyed Jack”, a i njegov je, kao i Vedderov, objavljen za diskografsku kuću Republic pod okriljem Universala.

Ono što ih povezuje jest to da su od svih mjesta sjeli baš za kuhinjski stol sa Springsteenom. Obama i Vedder su na farmi u New Jerseyju pred kamerama snimili razgovore koji su pokazali koliko se toga može otkriti kad ozbiljni ljudi i prijatelji detaljno propitkuju jedan drugoga. U međuvremenu je krajem prošle godine Mellencamp pozvao Springsteena da mu gostuje u tri pjesme na novom albumu, a za prvi singl i vokalni duet “Wasted Years” videospot je također snimljen za stolom, ali kod Mellencampa.

Tada su snimljeni i na večeri u Belmontu u Indiani, a potom par mjeseci kasnije i na ulicama New Jerseyja gdje su nehajno odjeveni hodali po gradu, a prolaznici se fotografirali s “heartland” rokerom Mellencampom i glavnim marketinškim simbolom Asbury Parka u New Jerseyju, koji su prvi put udružili snage u tonskom studiju. Dvije godine pandemije su iza nas, i dok su neki domaćim glazbenicima savjetovali da počnu vaditi krumpire, oni u svijetu su se prilagodili novim okolnostima, iako nisu dobivali, a niti tražili financijske potpore kao neki domaći. I ovima u svijetu stala je koncertna sezona, ali kad su se lani u Americi vratili na američke pozornice, bilo je to isključivo prema tržišnom modelu poslovanja. Zamislite da su Rolling Stonesi za svoju američku stadionsku turneju zatražili američku administraciju da im barem donekle “sponzorira” troškove uslijed pandemije i financijskih problema koje je korona prouzročila koncertnom biznisu?

Neki su se, poput Springsteena, između zadnjeg albuma “Letter To You” i nekoliko tjedana solističkih nastupa na Broadwayu prošlog ljeta, na kojima je opet zgrnuo milijune dolara, prekvalificirali na druge medije i počeli se baviti podcastima. Springsteen je tako odradio sjajnu radijsku seriju “From his home to yours”, a iz kuće u New Jerseyu ostvario je i važan podcast s američkim predsjednikom Barackom Obamom, krajem prošle godine objavljen i kao knjiga “Renegades: Born In The USA” (“Otpadnici: Rođeni u Americi”). Nedavno sam razgovarao s par domaćih izdavača i pitao za “Renegades”, te hoće li biti prevedena i kod nas, ali je odgovor bio da zbog pandemijskih kašnjenja u proizvodnji, nedostatka sirovina i kašnjenja s isporukama, do daljnjeg ništa od hrvatskog prijevoda ekskluzivne knjige razgovora Obame i Springsteena. No, možete ih poslušati na Spotifyju gdje su bili emitirani, pa je tako Springsteen nakon HBO-a i Netflixa, kojima je prodao ekskluzivna prava za koncerte iz Madison Square Gardena i s Broadwaya, stigao i na Amazon Prime s dokumentarcem o snimanju albuma “Letter To You”, a potom je na Amazon stigao i friški intervju s Vedderom.

Springsteenu se očito svidjelo razgovarati pred kamerama s odabranim društvom, pa je početkom veljače samoinicijativno odradio još jedan polusatni intervju, ovaj put s prijateljem Eddiejem Vedderom iz grupe Pearl Jam. Udobno zavaljeni na Springsteenovoj farmi razgovarali su pred shabby-chic kuhinjskim elementima s kojih se guli boja, pa ne otkrivaju da je Springsteen krajem prošle godine utržio i vrtoglavih 550 milijuna dolara za prodaju svog kataloga pjesama Sonyju.

Slično je bilo i kad je s Barackom Obamom krajem prošle godine promovirao zajedničku knjigu, pa su se za javljanja kod Grahama Nortona ili za američke televizijske programe smjestili upravo u spomenutu kuhinju, ili u kućni tonski studio, okruženi desetcima instrumenata. Eddie Vedder još je bliži Springsteenu s kojim je prijatelj godinama, a na skupnoj turneji Vote For Change 2004. - kojom su poticali glasače da izađu na američke izbore - zajedno su izvodili “Better Man” Pearl Jama i “People Have the Power” Patti Smith.

Interes koji pobuđuju i otvorena medijska vrata ovom su prilikom iskoristili za promociju Vedderova solo albuma “Earthlings” u sklopu kojega je Vedder upravo na američkoj turneji, ali već ovoga ljeta dolazi u Europu sa Pearl Jam na koncerte na koje će otići i mnogi iz Hrvatske. I tako su opet sjeli “u kuhinju”, onako skromni i odjeveni u crno ili karirane košulje, pa vam dođe da im nakon gledanja udijelite neki donatorski prilog na račun onoga što su sa svojom glazbom napravili za vas tijekom godina.

Naravno, radilo se o ozbiljnom poslu u kojem je redatelj Thom Zimny, stalni Springsteenov suradnik u video produkcijama, sakupio vrhunski materijal čije je snimanje vjerojatno poprilično koštalo. Ali na kraju sve izgleda kao da se dogodilo slučajno, pa je razgovor s Vedderom podložio profesionalnim i friškim snimkama njegova koncerta u New Jerseyju s novim pratećim sastavom, te ih majstorski umontirao skupa s crno-bijelim art fotografijama u razgovor u kojem doznajete više o Vedderu i Springsteenu dok ih gledate ovako prirodne, nego iz namještenih medijskih pojavljivanja. Tim više što su razvezli sadržajnih pola sata razgovora u kojem je Vedder odao Bruceu ono što možda i ne bi u redovitom novinarskom intervjuu. Kao i u razgovorima s Obamom, zajednički korijeni idu od autsajderskog odrastanja koje nije predviđalo zvjezdane karijere nikome od njih, do toga da je i Vedder, kao i Springsteen, imao problema s ocem, pa je tek s petnaest godina saznao da mu očuh s kojim je odrastao nije i biološki roditelj.

Dakako, Vedderov album “Earthling” središnje je mjesto razgovora, ali putem doznajete i duhovite detalje kako su pred par godina, kad je Vedder sa suprugom posjetio kolegu, učili jahati na njegovoj farmi. Vedder nije verziran s konjima, ali Springsteenova kćerka Jessica, vlasnica olimpijske medalje iz Tokija, itekako jest, a usput otkriva kako u Springsteenu čuči i umjetnički fotograf, pa je Veddera i suprugu snimio u crno-bijeloj tehnici i potom im za Božić poštom poslao velike originalne printove.

”Te fotografije su ljubav”, kazao je Vedder u jednom trenutku, objašnjavajući pjesmu “Picture” koju je potom napisao i poručio kućevlasniku: “Tvoj utjecaj je na čitavoj ploči”. Kao i utjecaj mnogih drugih kojih su se dotakli u razgovoru, od Toma Pettyja na kojeg neobično “vuče” pjesma “Long Way”, pa je Vedder na snimanje pozvao i sjajnog Pettyjevog klavijaturista Benmonta Tencha, do Ringa Starra i Stevieja Wondera koji gostuju na Vedderovu albumu. A s njima su stigle i sjajne priče koje treba pogledati u razgovoru sa Springsteenom na Amazonu ili Vedderovom YouTube kanalu. Ukratko, čak i ako ne budu mogli nastupati, novi posao im je osiguran te nove prilike za astronomsku zaradu.

