U trećoj audicijskoj epizodi MasterChefa atmosfera je bila ispunjena tremom, uzbuđenjem i velikim očekivanjima, ali i smijehom. Kandidati su donosili različite priče i okuse, od ribljih jela do deserata, a pred žirijem su se borili između nervoze i želje da pokažu najbolje od sebe. Neka su jela bila tehnički nesavršena, ali su karakter, energija i emocija koju je izazvalo jelo prevagnuli u donošenju odluka. Žiri je tražio potencijal i iskrenu strast, više nego besprijekornu izvedbu, pa su šanse dobivali i neki koji su napravili pojedine greške u izradi jela, ali pokazali veliki potencijal u kuhinji.

Prva je pred žiri stala Tatjana Krolo odlučna da se predstavi ribljim jelom s blitvom. Filetirala je oradu pred žirijem, svjesna da očekivanja nisu mala. Mario je istaknuo da su „okusi prevagnuli“, iako je nedostajalo soli, no pohvalio je tehniku pripreme ribe. „Od mene je ‘da’, zbog vašeg karaktera i energije“, rekao je. Stjepanu njezino jelo nije sjelo, dok je Goran dao presudan glas za prolaz. Tatjana je kroz suze priznala: „Ovakvu priliku da okrenem svoj život čekam jako dugo.“

Kandidatkinja osvojila pregaču i zaplakala: 'Ovakvu priliku da okrenem svoj život čekam jako dugo'

Sljedeći je pred chefove Stjepana Vukadina, Maria Mihelja i Gorana Kočiša izašao Antonio Detić iz Pušćina, vozač kamiona koji sanja o vlastitom „food trucku“. Za žiri je pripremio grdobinu s palentom i pireom od graška. Goran je pohvalio kombinaciju graška i vanilije te dobru šalšu, uz poneku zamjerku, ali je ipak dao potvrdan glas. „Vaše jelo ima i pluseva i minuseva. Grašak i vanilija su dobro odrađeni i šalša je dobra“, objasnio mu je Goran. Njegovo mišljenje podijelili su i Mario i Stjepan te je tako Antonio jednoglasno osvojio pregaču koja mu je omogućila ulaz u idući selekcijski krug.

Uz veliku tremu kuhala je Anamarija Hlevnjak iz Zagreba, koja se odlučila za piletinu s njokima. Iako joj priprema nije išla prema planu, uspjela je poslužiti ono što je zamislila. „Piletina je bila odlično pečena, unatoč tremi – od mene imate ‘da’“, rekao joj je Mario, s kojim su se složili i Stjepan i Goran, pa se Anamarija kući vratila s pregačom.

Svoju MasterChef pregaču po drugi put pokušao je osvojiti i Krunoslav Jarić iz Augsburga, povratnik koji je odlučio iskušati sreću s rižinim okruglicama od lososa. Iako je jelo stigao pripremiti u zadanom vremenu, sam je priznao da nije bez grešaka. „Više bih volio da sam osjetio losos – moj odgovor je ‘ne’“, komentirao je Goran. Stjepan mu je, međutim, dao priliku jer je smatrao da Krunoslav zaslužuje pokazati više. Nakon kratke neizvjesnosti, Goran mu je ipak predao pregaču.

Desert je žiriju pripremila Bojana Banda iz Sombora, koja je izradila „pijane šljive“. Improvizirala je s hlađenjem šljiva na ledu, nezadovoljna rezultatom, ali desert je ipak bio dovršen. „Desert je u redu, ali tu nema genijalnosti“, ocijenio je Stjepan. Mario je dodao da bi redukcija vina dala cjelovitost, no nakon što ju je pitao o motivaciji i čuo njezinu priču, dao joj je potvrdan glas. Unatoč zamjerkama, i Goran je odlučio pružiti šansu, a Bojana je ponosno ponijela pregaču.

Najmlađi među kandidatima na trećoj večeri audicije, Karlo Klanjčić, okušao se u pripremi steaka s pireom od batata. Njegove šale nisu uspjele prikriti činjenicu da meso nije bilo posluženo kako treba, a ni ostali elementi nisu zadovoljili žiri. „Ni jedan element na tanjuru nije uspio“, zaključio je Mario. „Vaša energija nije ono što MasterChef traži“, dodao je Goran, a Karlo je ostao bez pregače.

Gordana Domijan Novak iz Zagreba svoju je priliku u MasterChefu potražila s tikvicama punjenim mesom. Njezina borba u kuhinji nalikovala je akcijskom filmu, kako je slikovito opisao Mario. Stjepan je naglasio da joj prolaz daje zbog njezine hrabrosti, dok je Goran bio kritičniji. „Okusi su trebali biti intenzivniji i bolji, od mene imate ne“, rekao joj je Goran. No Mario je zaključio da Gordana zaslužuje šansu, pa je zahvaljujući njegovom glasu dobila pregaču. „Da je ovo vaše kuhanje bio film, bio bi to ozbiljan akcijski triler“, opisao je Mario Gordanino snalaženje po kuhinji i razne nezgode koje je doživjela dok je pokušala pripremiti jelo za žiri. „Dobro da nije bio horor, ostalo prolazi“, komentirala je Gordana.

Emocije su snažno obilježile i nastup Damjana Tepića iz Banja Luke, koji je sanjao da dječačku strast pretvori u stvarnost. Svoj je lungić u umaku od vrganja i palentu pripremio s velikom voljom. „Okusi su fini, meso je savršeno pečeno“, ocijenio je Mario. „Ne tražimo savršenstvo nego potencijal“, dodao je Stjepan. S tri ‘da’, Damjan je osvojio pregaču, a uzbuđeno je rekao: „Da sam mogao, poletio bih u tom trenutku.“

Treći audicijski krug donio je širok raspon stilova i emocija, od sigurnih klasika do riskantnih kombinacija. Kandidati su pod vremenskim pritiskom branili vlastite ideje, a žiri je tražio potencijal, tehniku i smisao. Tko će još osvojiti vrijednu pregaču koja je kandidatima ulaznica za idući selekcijski krug bootcamp, doznajte u sljedećoj epizodi MasterChefa!