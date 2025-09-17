Vedrana Rudan otkrila veliku tajnu uglednog suca: 'Dok se domovini zaklinjao na poštenje, nosio je sve ukradeno'

Spisateljica i kolumnistica, 75-godišnja Vedrana Rudan na svom blogu imena "Djevojka u zagrljaju metastaza" piše novi post pod naslovom "Armani moje mladosti". U tom se tekstu prisjetila svojih četrdesetih godina, kao i jednog zanimljivog iskustva. Naime, na početku teksta je spomenula nedavno vijest da su "šaneri iz Čačka" Armanijevu osmrtnicu objavili u lokalnom listu na srpskom i talijanskom jeziku, odnosno na latinici i ćirilici, a upravo ju je to potaknula da se prisjeti i svoje prošlosti.

"Ta me priča vratila u moje četrdesete. Tada sam od riječkih šanera kupila dva Armanijeva sakoa. Udala sam se u njegovom crnom odijelu. Lik mi je dao popust jer je na njemu još bila zujalica. Obilazila sam riječke dućane, prodavačice mi nisu htjele ili nisu mogle skinuti zujalicu. Udala sam se s njom na stražnjici", napisala je ona. Prisjetila se i prijatelja, tadašnjeg suca Okružnog suda. "Naš prijatelj je tada kao sudac okružnog suda trebao položiti zakletvu u Zagrebu. Nije baš bio pri lovi. Bio nam je drag pa smo mu kupili Armani odijelo", ispričala je pa otkrila da je sudac nosio ukradenu odjeću kada je u Saboru polagao zakletvu.

"Gledali smo direktan prijenos iz Sabora. Vrištala sam od smijeha dok se naš sudac domovini zaklinjao na poštenje, od pete do glave odjeven u ukradenu odjeću i obuću. 'Zašto se smiješ?', pitao me muž, 'suci i lopovi istom se bogu mole.' Naš prijatelj nije bio lopov, ali je u onoj ekipi vjerojatno bio jedini pošten. Danas počiva u miru", dodala je Vedrana pa nastavila: "Možda je i njemu sveti Petar rekao ono što ovih dana govori na forvarduši kad pred vratima raja ugleda upravo pristiglog gospodina koji mu govori: 'Petre, imaš krasno odijelo.' Petar odgovara: 'Armani.' Odlučila sam, pred lopinu svetog Petra neću stati u Armaniju. Muž mi je pokazao najnovije modele pidžama Lidl. Sveti Petar je zadnja osoba koju želim impresionirati. Ne pada mi na kraj pameti u raju, među svim onim dosadnjakovićima, šetati Armanija."

Dodala je i da će svoja Armani odijela sačuvati, ne za raj, nego za unuku. "Možda će ona jednog dana u Armaniju položiti zakletvu kao predsjednica Lijepe naše. Zašto ne bi? Kad se udaš moraš na sebi imat nešto staro, kad uđeš u hrvatsku politiku definitivno moraš pri sebi imat nešto ukradeno", napisala je za kraj.

Podsjetimo, Vedrana Rudan otvoreno je govorila i o svojoj borbi s teškom bolešću - karcinomom žučnih kanalića. Unatoč toj borbi, aktivno komunicira sa svojim čitateljima i pratiteljima te redovito dijeli nove objave na svom blogu.