Ovaj tjedan u Životu na vagi ispod crvene linije naći će se dva natjecatelja iz tima koji će imati slabiji rezultat. Njih dvoje ulazi u duel u kojem će se odlučiti tko napušta show. „Nismo htjeli da se previše opustite i odviknete pa smo odlučili izmisliti jedan mali izazov i odvesti vas na jedno lijepo zeleno brdo“, kazala je Mirna i najavila današnji zadatak. „Čim sam vidjela zastavice, znala sam da nije dobro“, kazala je Kate. Izazov koji je bio pred kandidatima bio je u obliku štafete. Svatko iz tima treba se popeti do vrha brda i lupiti o zvonce, što je znak sljedećem natjecatelju da se krene penjati. Tim koji se prvi popne skroz do kraja, pobijedio je u izazovu. Nagrada je tri sata saune i jacuzzija.

„Totalna relaksacija, itekako se vrijedi potruditi za ovu nagradu“, poručio je Edo, a kandidati su bili oduševljeni. „Grizi, nema stajanja“, bodrili su se međusobno. Ante zbog bolova u leđima ne može odraditi zadatak, kao ni Josipa zbog povrede stražnje lože. Kako u crvenom timu ima više muškaraca, i kako bi sve bilo ravnopravno, morali su vući slamke, a onaj tko izvuče najkraću, ne sudjeluje u izazovu. To je bio Dominik, koji nije mogao sakriti ljutnju i nezadovoljstvo. Sve je bilo spremno za izazov, a Katu su sustigle emocije jer se bojala da ne našteti svome timu: „Taj osjećaj da ne možeš... Ta nemoć da ne mogu sudjelovati koliko bih htjela...“ Katu su prestigle Sneki, Nena i Ana, dok je ona ujednačenim korakom polako išla prema vrhu brda. Trenerica Mirna bodrila ju je i navijala uz nju i na kraju je uspjela!

Misli da koči tim, nesvjesna da pomiče vlastite granice! Kate postigla ono o čemu donedavno nije mogla ni sanjati

„U ovakvim izazovima ona je definitivno najslabija karika plavog tima. Njoj je to najteži uteg jer je svjesna da ih koči“, kazao je Domagoj, koji je sve oduševio svojim usponom. Iako su se plavci trudili, prednost koju su crveni stvorili već na početku bila je prevelika i Dudo je posljednji pritisnuo zvono te im donio pobjedu. Kapetan plavih Zvone bio je tužan i smatrao kako više nema početnog entuzijazma među njegovima kao na početku.

„Glava gore! Ovo je analogija na život, jedno brdo. Ali prošli ste ga! Kate, prošla si ovo brdo!“ ponosna je bila Mirna unatoč porazu, pokušavajući im dati do znanja da neki od njih prije samo nekoliko tjedana nisu mogli ni zamisliti da će savladati ovakav uspon. Katu je i dalje mučila grižnja savjesti, iako su svi plavci uz nju i bodre je, no tu je uskočila trenerica Mirna s novom dozom motivacije kako bi joj dokazala koliko je napredovala od početka. Ponovno su pokušale proći uspon kojim su kandidati hodali prvi dan i koji je za nju bio tada nepremostiva prepreka – no sad je uspjela, i to bez stajanja! „Jesi li si sad dokazala? Ovo što si sad prošla – nebo i zemlja razlika!“ bodrila ju je Mirna i Kate je morala priznati da je uspjela. Kao iznenađenje, Mirna joj je pružila mobitel kako bi se mogla čuti sa svojom kćeri koju toliko često spominje i koja joj je glavna motivacija da uspije, a suze nije mogla sakriti. „Napunila mi je baterije ponovno! Ovaj poziv mi je značio sve!“ poručila je odlučno Kate. Iduće jutro oba tima čekao je novi trening – posljednji prije novog vaganja, pa ih treneri nisu štedjeli.

Rekorder u 'Životu na vagi' izgubio je gotovo 90 kg, a danas više ovako ne izgleda

Mirna je primijetila da su njezini plavci malo potonuli pa ih je snažno bodrila, a Edo je iz svog tima želio izvući i zadnji atom snage. Kapetan crvenih Dominik ljutio se na svoje jer ne odrađuju vježbe do posljednje sekunde pa je u raspravu uskočio i Edo. „Zadatak je komunicirati, ne može se dogoditi da netko ne zna što radi!“ ljutio se trener kojemu je bio cilj da se članovi tima samostalno dogovore i podijele, no to nije uspjelo, „Kad imaš priliku zabiti za pobjedu, onda nemoj propustiti tu šansu!“ Kako su se serije nizale, i kandidati su pokazivali sve više želje i ostvarivali sjajne rezultate: „Ajmo! Nema stajanja, nema predaje!“ „Jel kužite koliko je drugačija energija i koliko vi određujete kakav će mindset biti na ovom treningu!“ zadovoljan je bio Edo. A kako će proći novo vaganje i tko napušta show, pokazat će sutrašnja epizoda 'Života na vagi' od 21.15 sati na RTL-u. Epizoda je dostupna i 24 sata prije emitiranja na televiziji na platformi Voyo.