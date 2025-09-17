Anteina večera oduševila je gošće, čak i izbirljivu Doroteu: 'Ja sam se danas napokon najela!'

Antea Džaja ugostila je nogometašice u mjestu Lupoglav u Zagrebačkoj županiji treći dan ovotjedne 'Večere za 5'. Kao i Ana i Dina prije nje, Antea je za svoju večeru osvojila maksimalnih četrdeset bodova, a u njezinim jelima uživala je čak i Dorotea, koja se prethodna dva dana nije baš uspjela najesti na večerama. Pripremu večere Antea je započela predjelom 'Početak sezone' - kiflicama punjenim šunkom i sirom i francuskom salatom. Antea je sama zamijesila tijesto za kiflice a prilikom motanja u pomoć joj je priskočila baka. Ivana je točno pretpostavila da bi Antea mogla pripremiti kiflice i komentirala kako zna da Antea voli francusku pa je tako uspješno pretpostavila što ih čeka za predjelo.

Slijedila je priprema glavnog jela '6. Kolo' nazvanog po djevojkama omiljenoj pobjedi nad ženskom ekipom iz Rijeke. Za glavno jelo domaćica je pripremala domaće njoke u umaku od vrhnja za kuhanje s piletinom, a Ivana je još jednom ispravno pretpostavila da će u glavnom jelu biti baš njoki.

Preostalo je pripremiti desert 'Jesenske prvakinje', a riječ je bila o brownie kolaču, kojeg je Antea poslužila sa sladoledom od vanilije u jagode. U kombiju je Ivana ekipi podijelila rajfove sa svjetlećim mašnama, a djevojke su pripremile i svoje poklončiće za domaćicu. Kad su stigle, ekipa se odmah smjestila za stol gdje su nazdravile sokom, a slijedilo je predjelo koje je oduševilo gošće: „Meni je bilo stvarno super, meni je sve fino i jučer su mi kozice bile fine i danas kiflice“, zadovoljno je komentirala Ivana, a Dorotea dodala: „Meni je predjelo bilo super, uživala sam i sve sam pojela!“

Iako je atmosfera za stolom bila ugodna, gošće su komentirale kako su očekivale da će Antea više pričati i zabavljati ekipu. Glavno jelo svidjelo se svim gošćama, pa tako i Dorotei koja je napokon došla na svoje i dobila jelo baš po svom ukusu. „Mekani kao duša“, komentirala je Dina Anteine domaće njoke, a i Ana se slagala kako je sve bilo ukusno.

Ni desert nije podbacio i svi su bili više nego zadovoljni posluženom kombinacijom: „Okus deserta je bio super, fenomenalan, nije mogla pogriješiti s brownijem i sladoledom“, rekla je Ana, a Dorotea iskreno dodala: „Ja sam se danas napokon najela!“

Djevojke su domaćici poklonile pregaču sa simpatičnim natpisom, a ona je njima poklonila jastučnice i privjeske, a zatim su zaigrale društvenu igru s, naravno, nogometnom temom. Gošće su i večeras bile složne oko ocjena - Antea je osvojila maksimalnih četrdeset bodova, a kolegice su posebno pohvalile kako je lijepu večeru pripremila s obzirom na to da inače ne kuha često i rijetko kuha za više osoba. Sutra je red na Dorotei da pokaže svoje kulinarsko umijeće - ne propustite novu epizodu 'Večere za 5' na RTL-u od 18 sati! Epizoda je dostupna na platformi Voyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji.